Απόσπασμα από μια παλαιά συνέντευξή του, στο μακρινό 1987, ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πλανητάρχης υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να πάρουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων πετρελαίου του Ιράν.

Το απόσπασμα, το οποίο προβλήθηκε αρχικά στην εκπομπή 20/20 του ABC, δείχνει τον 41χρονο τότε Τραμπ να επικρίνει αυτό που χαρακτήρισε ως αμερικανική αδυναμία και να υπονοεί ότι εάν το Ιράν επιτεθεί στις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να «αρπάξει μία από τις μεγάλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τους» και να την κρατήσει για καλύψει τις απώλειές της.

Στη συνέντευξη του 1987, η οποία δόθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ και χρόνια μετά την κρίση των ομήρων στο Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά στην ιρανική επιθετικότητα. Όταν ερωτήθηκε για το πώς θα λειτουργούσε γίνει μια τέτοια κίνηση, συμπεριλαμβανομένου του αν θα μπορούσε να σημαίνει πόλεμο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ίδια η αδυναμία προκάλεσε τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να κατασχέσουν και να κρατήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις για να αντισταθμίσουν τις απώλειες.

Η απόφαση του Τραμπ να δημοσιεύσει ξανά την συνέντευξη έρχεται καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον δεύτερο μήνα της, με την πιθανότητα μεγαλύτερης εμπλοκής των ΗΠΑ να μοιάζει εξαιρετικά μεγάλη.

Η χρονική στιγμή της ανάρτησης είναι σημαντική καθώς έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας εντός της Ουάσιγκτον και μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ σχετικά με το εάν η σύγκρουση θα μπορούσε να φέρει και χερσαία επέμβαση των αμερικανικών δυνάμεων, ειδικά αν συνεχίσουν τα προβλήματα στο Στενό του Ορμούζ, που παραμένει de facto κλειστό από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Δημοσιεύοντας μια συνέντευξη στην οποία υποστήριξε ανοιχτά την κατάσχεση ιρανικών πετρελαϊκών assets, ο Τραμπ ενισχύει με αυτό τον τρόπο ένα μήνυμα που στέλνει τις τελευταίες ημέρες, επαναφέροντας για άλλη μια φορά την ιδέα της κατάσχεσης ιρανικών πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αφοπλιστικά ειλικρινής για τις προθέσεις του: «Για να είμαι ειλικρινής, η αγαπημένη μου επιλογή είναι να πάρουμε το πετρέλαιο στο Ιράν», είπε, απορρίπτοντας τις αντιδράσεις εντός ΗΠΑ ως «ανόητες».

Τα τελευταία του σχόλια επικεντρώθηκαν στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο. Σε συνεντεύξεις και δημόσιες δηλώσεις το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η κατάληψη ή ο έλεγχος του νησιού είναι μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, ενώ επέμεινε ότι δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση.

Με την συγκεκριμένη ανάρτηση αποδεικνύει επίσης ότι η άποψή του για το Ιράν έχει παραμείνει σταθερή με την πάροδο του χρόνου.

