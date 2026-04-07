Ιρανικά μέσα ενημέρωσης προειδοποιούν κατοίκους και πολίτες που κινούνται σε γέφυρες και οδικά δίκτυα σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν, σύμφωνα με αναφορές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένες περιοχές θα κηρυχθούν «κλειστές στρατιωτικές ζώνες» από τις 23:00 (ώρα Τεχεράνης) και μέχρι νεωτέρας.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη θα προσθέσει στη λίστα των στόχων της τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, καθώς και στόχους στη σαουδαραβική πόλη Γιανμπού και τον αγωγό της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, ως προληπτικό μέτρο.

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων ασφαλείας και στη διατήρηση της σταθερότητας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το υπουργείο σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη «υπό το φως των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή».

Η εξέλιξη έρχεται μετά το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να προχωρήσει σε συμφωνία, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες εάν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ Hormuz έως τις 20:00 ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (03:00 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Κύπρου).

Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, θα βυθιστεί στο σκοτάδι».

Ιράν: Αν υλοποιήσει ο Τραμπ στις απειλές, το πετρέλαιο θα φτάσει τα $200

«Αν ο Τραμπ θέλει να πέφτει από τη μία τρύπα στην άλλη με την τρέλα του, του έχουμε ετοιμάσει μια μαύρη τρύπα από την οποία θα είναι αδύνατο να βγει», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο στρατιωτική πηγή



Σε ανάρτηση στο Telegram επισημαίνει ότι «οι απειλές του Τραμπ οφείλονται περισσότερο στην απελπισία και την αδυναμία του και στην εξουσία του Ιράν στην περιοχή παρά στην πρωτοβουλία και τη δύναμή του».



Προσθέτει ότι «έχουμε ετοιμάσει καλές εκπλήξεις για την πιθανή τρέλα του Τραμπ· μία από αυτές είναι η προσθήκη των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Yanbu και του αγωγού της Fujairah στους στόχους του Ιράν, και σε περίπτωση εγκλήματος του Τραμπ, το Ιράν δεν θα διστάσει να επιβάλει βαρύ κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους.»



«Ο Τραμπ πιστεύει ότι με αυτές τις απειλές, το στενό θα ανοίξει και η τιμή του πετρελαίου θα πέσει! Δεν γνωρίζει ότι αν υλοποιήσει την απειλή του, θα πρέπει να περιμένει να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου τα 200 δολάρια τις επόμενες ημέρες».

Έκκληση από το Πακιστάν να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του για τη συμφωνία με το Ιράν κατά δύο εβδομάδες και να ζητήσει από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο.

Αναφέρει ακόμη ότι διπλωματικές προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη είναι ελπιδοφόρες και πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους. Οι προσπάθειες «έχουν πιθανότητες να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X. «Για να επιτραπεί στη διπλωματία να ακολουθήσει την πορεία της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες».

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Το Ιράν «εξετάζει θετικά» την πρόταση του Πακιστάν για παράταση του τελεσίγραφου με άνοιγμα των Στενών, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι «γνωρίζουμε την πρόταση του πρωθυπουργού του Πακιστάν και θα απαντήσουμε».

🚨White House press secretary Karoline Leavit tells me: The President has been made been aware of the proposal, and a response will come" https://t.co/F9yJbGzkHD — Barak Ravid (@BarakRavid) April 7, 2026

skai.gr, protothema.gr