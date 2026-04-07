Το Ιράν έκλεισε όλα τα διπλωματικά και έμμεσα κανάλια επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε την Τρίτη (7/4) η τηλεόραση του Ιράν.

«Οποιαδήποτε ανταλλαγή μηνυμάτων έχει επίσης ανασταλεί», σύμφωνα με την εφημερίδα Tehran Times όπως μεταφέρει την πληροφορία το Iran Internacional.

All diplomatic channels and indirect talks have been frozen following Trump’s recent threats. April 7, 2026

Νωρίτερα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Reuters δήλωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε χθες Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής, ότι εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι με τα πλήγματα αντιποίνων του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ» που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Ιρανοί σε αλυσίδες σχηματίζουν ανθρώπινες ασπίδες κρατώντας σημαίες γύρω από κρίσιμες υποδομές

Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από κρατικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολίτες στο Ιράν σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες σε γέφυρες και γύρω από ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες σε όλη τη χώρα, ως αντίδραση στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για καταστροφή υποδομών.

Πολλοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή πορτρέτα του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σκοτώθηκε στα πρώτα πλήγματα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίο του Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ.

❤️🇮🇷 BREAKING: IRANIANS are forming human-chains nationwide on bridges & around critical infrastructure to safeguard their country against U.S & Israeli strikes pic.twitter.com/tGcTfd2jEp — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 7, 2026

Στη δυτική πόλη Κερμανσάχ, φωτογραφίες του ημιεπίσημου πρακτορείου Mehr έδειχναν διαδηλωτές μπροστά από μονάδα ηλεκτροπαραγωγής να κρατούν πανό με το μήνυμα: «Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές συνιστούν έγκλημα πολέμου». Στον βορρά, έξω από τη μονάδα της Σεμνάν, διαδηλωτές φέρονται να φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική – Θάνατος στο Ισραήλ», σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Shargh.

🚨🇺🇸🇮🇷 Iranians are forming a human chain around a power plant to stop it from being bombed.



They're calling humans to stand between a civilian facility and the deadline ticking down to 8pm.



Trump threatened the power plants. Iran sent its people to stand in front of them.… https://t.co/u0EWyzAU7Y pic.twitter.com/hcbbK9OpQe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026

Η ιρανική κυβέρνηση έχει οργανώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου συγκεντρώσεις υποστήριξης, ωστόσο παραμένει ασαφές αν οι σημερινές κινητοποιήσεις ήταν αυθόρμητες ή οργανωμένες.

𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 | Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran’s vital civilian infrastructure.



(Mehr News Agency) pic.twitter.com/Bqdmw2k3ep — The Cradle (@TheCradleMedia) April 7, 2026

Το Ιράν μοίρασε 180.000 χάπια ιωδίου στους κατοίκους του Μπουσέρ για τυχόν διαρροή ραδιενέργειας

Οι υγειονομικές αρχές στο λιμάνι του Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, διένειμαν 180.000 χάπια ιωδίου στους κατοίκους στο πλαίσιο σχεδίου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος για την υγεία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών του Μπουσέρ δήλωσε ότι η διανομή ξεκίνησε πριν από τον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο του 2025, βάσει απόφασης του εθνικού αρχηγείου διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα με τον κρατικό σύλογο νέων δημοσιογράφων (YJC).

Ο αξιωματούχος δήλωσε σύμφωνα με το Iran International ότι δόθηκε προτεραιότητα στις περιοχές γύρω από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, προτού επεκταθεί ώστε να καλύψει ολόκληρη την πόλη. Τα χάπια έχουν διατεθεί μέσω όλων των ολοκληρωμένων κέντρων υγείας σε όλο το Μπουσέρ.

«Από την αρχή του σχεδιασμού, όλα τα ολοκληρωμένα κέντρα υγείας διανέμουν δισκία ιωδίου χρησιμοποιώντας έτοιμα έντυπα και οδηγίες και είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους τους κατοίκους», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα δισκία προορίζονται για χρήση σε περίπτωση διαρροή ραδιενέργειας. Συνιστάται στους κατοίκους να λαμβάνουν τα δισκία 24 ώρες πριν έως και τέσσερις ώρες μετά από πιθανή έκθεση, με ένα δισκίο να κατανέμεται ανά άτομο, αν και η δοσολογία ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι εξήγησαν ότι το ραδιενεργό ιώδιο μπορεί να απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια πυρηνικών ατυχημάτων και ότι ο θυρεοειδής αδένας απορροφά εύκολα το ιώδιο.

Λαμβάνοντας δισκία ιωδίου, ο θυρεοειδής κορεσμός γίνεται με σταθερό ιώδιο, μειώνοντας την ικανότητά του να απορροφά ραδιενεργό ιώδιο και μειώνοντας τον κίνδυνο βλάβης του θυρεοειδούς.