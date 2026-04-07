Η διαθεσιμότητα αναδεικνύεται πλέον σε καθοριστικό παράγοντα για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τη λήξη του τελεσίγραφου Τραμπ, που τοποθετείται στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Κύπρου.

Το αμερικανικό αργό στις 19.00 ώρα Κύπρου ήταν στα 114,2 δολάρια ανά βαρέλι, με το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας (το brent, δηλαδή το ευρωπαϊκό πετρέλαιο), να κινείται χαμηλότερα, λίγο πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ παγίως συμβαίνει το αντίθετο.

Ο λόγος της αντιστροφής στα επίπεδα των τιμών έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο αμερικανικό πετρέλαιο – οι χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, για παράδειγμα, οι οποίες μέχρι την αρχή της σύρραξης στο Ιράν είχαν μεγάλο βαθμό εξάρτησης (έως και 70% για χώρες όπως η Ν. Κορέα) από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Περσικού. Είναι χαρακτηριστικό της έλλειψης προσφοράς ότι το ρωσικό πετρέλαιο, μετά την προσωρινή διακοπή των κυρώσεων από τον Τραμπ είναι το ακριβότερο από όλους τους τύπους αργού – στην διαπραγμάτευση της περασμένης Παρασκευής, ήταν στα 121 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο στις 19.15 έφτασε τα 52,38 ευρώ ανά MWh στην ευρωπαϊκή αγορά, σχεδόν 100% πάνω σε σχέση με τα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, όταν ήταν στα επίπεδα των 27 ευρώ ανά MWh. Παράλληλα, το επίπεδο των αποθεμάτων φυσικού αερίου μειώνεται καθημερινά – έχει πέσει στο 28% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειώνεται ότι η τιμή του TTF – ως το ακριβότερο καύσιμο του μείγματος – συμβάλλει καθοριστικά στην διαμόρφωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Tην ίδια στιγμή, πυκνώνουν οι προειδοποιήσεις από τους διεθνείς Οίκους για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας: Οι Moody’s αναφέρουν ότι οι αριθμοί την αγορά εργασίας των ΗΠΑ προοιωνίζονται ύφεση, ενώ άλλοι, όπως η TS Lombard προβλέπουν είτε στασιμοπληθωρισμό, είτε…επιτάχυνση της ανάπτυξης που θα προκληθεί από την καταστροφή της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, η JP Morgan προειδοποιεί τους Αμερικανούς ότι έρχεται η στιγμή που η βενζίνη θα ξεπεράσει τα 5 δολάρια ανά γαλόνι, από τα 2,8 στις αρχές της χρονιάς.

Πάντως, δεδομένων των συνθηκών, αφού ο Τραμπ απειλεί να επαναφέρει το Ιράν στη… Λίθινη Εποχή και οι μουλάδες δηλώνουν ότι διακόπτουν κάθε διπλωματική επαφή, ακόμα και τις τριγωνικές, με τις ΗΠΑ – οι αγορές συμπεριφέρονται με σχετική ψυχραιμία, πράγμα που ενδεχομένως σημαίνει ότι προσδοκούν ότι μετά την απότομη φραστική κλιμάκωση θα ακολουθήσει κάποιας μορφής αποκλιμάκωση.

