Νέο μήνυμα έστειλε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο νέος ηγέτης του Ιράν, χρησιμοποιώντας σκληρή ρητορική κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που οι διεργασίες για μια πιθανή νέα συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν αβέβαιες. Σε ανάρτησή του, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως «χάρτινες τίγρεις», υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους», θέτοντας αμφιβολίες, όπως ανέφερε, για τη δυνατότητά τους να εγγυηθούν την ασφάλεια συμμάχων τους στην περιοχή.

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν την προειδοποίηση που είχε απευθύνει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου. Είχε κάνει λόγο για ένα «νέο κεφάλαιο» για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη θα διασφαλίσει την περιοχή και θα εξαλείψει «τις καταχρήσεις του εχθρού».

Επίσης, ο Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν σημείωσε ότι η παρουσία των Αμερικανών αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως η σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την απομάκρυνσή τους από την περιοχή.

🔴 Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei:

America's paper tigers can't even defend their own bases, so how will they protect the region's American worshippers pic.twitter.com/3tEaCReoiS — Iran Updates🚨 (@IranUpdatesNow) May 1, 2026

