Η τρίτη ημέρα της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα στη Μαδρίτη περιλαμβάνει την πολυαναμενόμενη ομιλία σε κοινή σύνοδο του Ισπανικού Κοινοβουλίου, ενώ ακολουθεί η μεγάλη εκδήλωση στο Στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Όπως αναμενόταν ο Ποντίφικας μίλησε για τους μετaνάστες από το βήμα του Κοινοβουλίου ζητώντας «υποδοχή με σεβσμό και πραγματικές ευκαιρίες για ένταξη».

Με ηχηρή σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο την απουσία του πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας για φερόμενη διαφθορά, ο Πάπας τόνισε ότι η ειρήνη απαιτεί την υπεράσπιση και τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και κάλσε να υπερισχύσουν οι νόμοι και όχι η βία.

Ο Πάπας επανήλθε στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης εντός της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, μιλώντας για «ανοιχτή πληγή» και για αποκατάσταση και η αποζημίωση των θυμάτων.

Ο Υπουργός Προεδρίας, Δικαιοσύνης και Σχέσεων με το Κοινοβούλιο, Φέλιξ Μπολάνιος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «πλήρως ευθυγραμμισμένη» με τα δύο κύρια σημεία της ομιλίας του Πάπα προς το Κογκρέσο: την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και τάξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σε σχέση με τους μετανάστες. «Ήταν μια σαφής και θαρραλέα ομιλία», τόνισε.

Νωρίτερα ο Πάπας συναντήθηκε με τον Πέδρο Σάντσεθ στην Αποστολική Νουντσιατούρα, όπου συνομίλησαν για 20 λεπτά.

Ο Πάπας εξέφρασε επίσης νωρίτερα την ελπίδα ότι η Μαδρίτη θα «παραμείνει μια φιλόξενη και χωρίς αποκλεισμούς πόλη, όπου η κοινωνική ζωή εμπνέεται από γνήσιες ανθρώπινες αξίες» σε ένα μήνυμα σε ένα βιβλίο επισκεπτών καθώς ο δήμαρχος της Μαρίτης τού παρέδωσε το κλειδί της πόλης.

Ένα εκατομμύριο άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους της Μαδρίτης την Κυριακή, για να παρακολουθήσουν την υπαίθρια λειτουργία.

Ο Λέο ξεκίνησε το ταξίδι του το Σάββατο με συναντήσεις με μετανάστες και άστεγους και αγρυπνία με περίπου 600.000 νέους στη Μαδρίτη. Η επίσκεψή του, από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου, περιλαμβάνει στάσεις στη Βαρκελώνη και τα Κανάρια Νησιά, όπου θα συναντήσει μετανάστες που έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους περνώντας εκεί από τη Δυτική Αφρική.

ertnews.gr