Αισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο για μια συμφωνία που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Παράλληλα, εκτίμησε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες από την υπογραφή, ενώ πρόβλεψε ότι Ισραήλ και Ιράν θα αποφύγουν νέες επιθέσεις για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε τους τελικούς του NBA, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν φαίνεται να αποκλιμακώνεται προσωρινά, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είχα μια πολύ καλή συνομιλία μαζί του. Χτυπήθηκε και απάντησε. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. «Χτυπήθηκε, ανταπέδωσε και τώρα το θεωρούν λήξαν. Θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για περίπου μία εβδομάδα ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν νέα πλήγματα πριν αναστείλουν προσωρινά τις επιθέσεις. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει διατυπώσει και στο παρελθόν ανάλογες αισιόδοξες εκτιμήσεις για επικείμενες συμφωνίες ή αποκλιμάκωση, οι οποίες στη συνέχεια διαψεύστηκαν από την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα έχουν σύντομα αποτέλεσμα. «Βρισκόμαστε στις τελευταίες προσπάθειες για αυτό που θα είναι μια πολύ, πολύ καλή συμφωνία, η οποία δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα την απόκτηση πυρηνικών όπλων», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπογραφή της συμφωνίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες. Υποστήριξε μάλιστα ότι αμέσως μετά θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως. Θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή, η οποία θα μπορούσε να γίνει σε δύο ή τρεις ημέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη δυνατότητα να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, αλλά θεωρεί πως η διπλωματική λύση είναι αποτελεσματικότερη. «Αν προχωρούσαμε σε βομβαρδισμούς – κάτι που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα αν το θελήσουμε – και συνεχίζαμε για δύο ή τρεις εβδομάδες, δεν θα τους είχε απομείνει τίποτα. Όμως τα Στενά δεν θα άνοιγαν για μήνες», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι μια τέτοια επιλογή θα είχε βαρύ ανθρώπινο κόστος. «Αν γίνουν βομβαρδισμοί, πολλοί άνθρωποι θα σκοτωθούν. Ποιος το θέλει αυτό; Εγώ όχι. Θα έχουμε ένα υπογεγραμμένο έγγραφο που θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρότερο από τους βομβαρδισμούς», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι οικονομικές πιέσεις και ο αποκλεισμός έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικά εργαλεία από τη στρατιωτική δράση. «Ο αποκλεισμός αποδείχθηκε πολύ ισχυρότερος από τους βομβαρδισμούς. Ήταν ένας συνδυασμός της αρχικής μας πίεσης και στη συνέχεια του αποκλεισμού. Η οικονομία τους υποφέρει πραγματικά και θα καταλήξουν σε συμφωνία», είπε.

Τέλος, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι τα δύο μέλη του πληρώματος του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Κυριακής είναι ασφαλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

protothema.gr