Σχέδιο απόφασης για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Κράτος του Ισραήλ θα υποβάλει προς έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση της κυβέρνησης ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.

Σύμφωνα με την πρόταση, η αναγνώριση βασίζεται σε «ηθική και ιστορική υποχρέωση» έναντι της γενοκτονίας που διαπράχθηκε κατά του αρμενικού λαού στο τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το σχέδιο απόφασης αναφέρει επίσης ότι η άρνηση, η υποβάθμιση ή η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας για τα γεγονότα αυτά πρέπει να καταδικάζονται.

Στις επεξηγηματικές σημειώσεις της πρότασης αναφέρεται ότι η Γενοκτονία των Αρμενίων άρχισε τον Απρίλιο του 1915, με τις συλλήψεις, εκτοπίσεις και εκτελέσεις εκατοντάδων Αρμενίων διανοουμένων και ηγετικών προσωπικοτήτων στην Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησε, σύμφωνα με το κείμενο, η συστηματική εξόντωση του πληθυσμού: άνδρες επιστρατεύθηκαν σε καταναγκαστικά έργα και δολοφονήθηκαν, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκτοπίστηκαν σε πορείες θανάτου προς τη συριακή έρημο.

Η πρόταση κάνει λόγο για περίπου 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και για καταστροφή μιας χιλιετούς πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς στην Ανατολία.

ΚΥΠΕ