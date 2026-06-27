Μια ακόμη τραγωδία ξεπροβάλει από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον θάνατο της συζύγου του ποδοσφαιριστή Χέκτορ «Κίκι» Μπέγιο, Αντρέα.

Το κτίριο στο οποίο διέμενε η οικογένεια κατέρρευσε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης, παγιδεύοντας τους ενοίκους κάτω από τα συντρίμμια. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε άμεσα, ωστόσο για την Αντρέα Μπέγιο ήταν ήδη αργά.

Θυσιάστηκε για να σώσει την κόρη της

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες και τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αντρέα προσπάθησε να προστατεύσει την μικρή τους κόρη, Αλάνα, ηλικίας λίγο πάνω από ενός έτους, καλύπτοντάς την με το σώμα της τη στιγμή της κατάρρευσης. Η πράξη της αποδείχθηκε σωτήρια για το παιδί, το οποίο κατάφερε να σωθεί,

Ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε τον θάνατο της συζύγου του μέσα από ανάρτησή του στα social media, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο του για την απώλεια, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από τον αθλητικό και όχι μόνο κόσμο.

Η ιστορία της οικογένειας έχει γίνει σύμβολο της τραγικής διάστασης του σεισμού, αλλά και της μητρικής αυτοθυσίας, καθώς η μικρή Αλάνα σώθηκε χάρη στην τελευταία πράξη προστασίας της μητέρας της.

Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα

Τραγωδία χωρίς τέλος εκτυλίσσεται τα τελευταία 24ωρα στη Βενεζουέλα, καθώς ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τις δίδυμες σεισμικές δονήσεις που ισοπέδωσαν τμήματα του Καράκας και των γύρω περιοχών τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Κύπρου) αυξήθηκε σε τουλάχιστον 920, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας Χόρχε Ροδρίγκες.

Η κυβέρνηση εκτιμά πως εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα και αγνοούνται σχεδόν δύο ημέρες μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας.

protothema.gr