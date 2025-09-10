Σοκάρουν οι εικόνες ενός 13χρονου μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από ομάδα ατόμων, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, αποτέλεσμα της σφοδρής επίθεσης που δέχτηκε, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ανησυχία για την ασφάλεια των νέων στην περιοχή.

Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η αγριότητα της επίθεσης, με τον ανήλικο να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα χέρια και την πλάτη. Ο 13χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και, σύμφωνα με τον πατέρα του, μόλις ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

«Το παιδί μου ζει από θαύμα. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο, ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα στο κεφάλι του. Ο γιος μου είναι σακατεμένος με τρύπες 15 πόντους στο κεφάλι. Τον χτυπούσαν με μπετόβεργες οι άνανδροι. Είναι απίστευτο οτι 10-15 άτομα όρμηξαν σε ένα παιδί 13 ετών. Για να κάνουν τι; Να δείξουν την μαγκιά τους;», λέει χαρακτηριστικά ο πατέρας του θύματος στο protothema.gr.

«Το παιδί καθόταν σε ένα πάρκο και ήρθαν αυτοί και άρχισαν να τον χτυπούν. Έφτασαν με τρία μηχανάκια στο σημείο και ένα αυτοκίνητο. Κατέβηκαν, τον πλησίασαν και τον ξυλοκόπησαν. Μακάρι να τους πιάσουν όλους γιατί αλλιώς θα υπάρχει κι άλλο θύμα. Ο γιος μου ζει από θαύμα», καταλήγει.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Ο ανήλικος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν ομάδα ατόμων τους πλησίασε και επιτέθηκε στον ίδιο με ξύλα. Η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν παρενέβησαν τρίτα άτομα, ενώ οι δύο φίλοι του κατάφεραν να ξεφύγουν.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας του δηλώνει άγνοια για την αιτία της επίθεσης, υπογραμμίζοντας ότι το παιδί είχε βγει απλώς μια βόλτα με τους φίλους του, κοντά στο σπίτι της γιαγιάς του.

Ήδη έχει συλληφθεί ένας 18χρονος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών της άγριας επίθεσης.

