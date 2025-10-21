Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκάύψε λίγους μήνες πριν συμπληρωθούν 45 χρόνια από τη δολοφονία του, τι τον οδήγησε στο στυγερό έγκλημα.

«Ήθελα να γίνω κάποιος… Αυτό έγινε για μένα και μόνο για μένα, δυστυχώς, και είχε να κάνει αποκλειστικά με τη δημοτικότητά του» δήλωσε ο 70χρονος πλέον από το σωφρονιστικό ίδρυμα Green Haven στο Ντάτσες Κάουντι στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με το κείμενο που έλαβε η εφημερίδα New York Post την περασμένη Παρασκευή.

«Το έγκλημά ήταν ζήτημα εγωισμού» δήλωσε ο δολοφόνος του θρυλικού μέλους των Beatles έξω από κτήριο διαμερισμάτων στις 8 Δεκεμβρίου 1980, υποβάλλοντας την 14η αναφορά του στην προσπάθειά του να αποφυλακιστεί. Ζήτησε συγγνώμη για την «καταστροφή» που προκάλεσε στους θαυμαστές και τους φίλους του θρύλου της ροκ, αλλά η επιτροπή τελικά δεν δέχτηκε τη συγγνώμη του, όπως δείχνουν τα επίσημα έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα.

Όταν ένας αστυνομικός τον ρώτησε γιατί ήθελε να δολοφονήσει τον Λένον, απάντησε: «Για να γίνω διάσημος, για να γίνω κάτι που δεν ήμουν».

«Και τότε συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένας στόχος» συνέχισε ο Τσάπμαν. «Δεν χρειάζεται να πεθάνω για να γίνω κάποιος. Είχα φτάσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο».

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ακροάσεων για την αποφυλάκισή του, ο Τσάπμαν είχε προβεί σε παρόμοιες δηλώσεις, λέγοντας ότι αναζητούσε τη φήμη «και ότι κακία στην καρδιά του».

Μία συγγνώμη που δεν έγινε δεκτή

Αναφέρθηκε στη φρικτή δολοφονία κατά την ακρόαση της 27ης Αυγούστου, λέγοντας στην επιτροπή ότι είχε πετάξει στη Νέα Υόρκη από τη Χαβάη αρκετούς μήνες νωρίτερα, με σκοπό να σκοτώσει τον Λένον γιατί πίστευε δεν ήταν αληθινός.

Τα τελευταία χρόνια, ο Τσάπμαν περνάει το χρόνο του μελετώντας τη Βίβλο, παίζοντας βόλεϊ με άλλους κρατούμενους και επικοινωνώντας με τη σύζυγό του, Γκλόρια, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 46 χρόνια.

Ο Τσάπμαν έχει εκφράσει τη μεταμέλειά του σε αρκετές ακροάσεις για την αποφυλάκισή του. «Ήταν απλώς ένας άνθρωπος», είπε, αναφερόμενος στον Λένον.

«Ζητώ συγγνώμη για την καταστροφή που σας προκάλεσα, για την αγωνία που έζησαν. Δεν το σκέφτηκα καθόλου αυτό τη στιγμή του εγκλήματος, δεν με ένοιαζε».

Παρά την απολογία του, η επιτροπή έκρινε ότι δεν έδειξε «αληθινή μεταμέλεια ή ουσιαστική ενσυναίσθηση» για τα θύματα. Η επόμενη ευκαιρία για αναστολή της ποινής του είναι το 2027.

Ο Τσάπμαν ισχυρίζεται πλέον ότι προτιμά να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να γίνω διάσημος τελεία και παύλα» κατέληξε.

cnn.gr