«Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, όταν τα κυνηγάς και μαθαίνεις να τα υλοποιείς», τονίζει ο Tommy Hilfiger, μιλώντας στο podcast The Burnouts για το πώς, μέσα από σκληρή δουλειά, τόλμη και την πίστη στη δύναμη του manifestation, κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες μόδας στον κόσμο.

Για τον ίδιο, η συνταγή της επιτυχίας συνοψίζεται σε τρεις βασικές αρχές, σκληρή δουλειά, έλλειψη φόβου και τη δύναμη του manifestation, της πρακτικής, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, ειδικά μέσα από το TikTok και συνδέεται με τον νόμο της έλξης.

Ο Hilfiger εξήγησε, ότι ποτέ δεν είδε τα εμπόδια ως λόγους για να σταματήσει, αλλά ως προκλήσεις που τον ώθησαν να βρει νέες λύσεις. «Πρέπει να βρεις τον τρόπο να περάσεις πάνω, κάτω, γύρω ή μέσα από το εμπόδιο», είπε χαρακτηριστικά. «Και αν εγκαταλείψεις την προσπάθεια, γιατί νομίζεις ότι δεν υπάρχει δρόμος, τότε αδικείς τον εαυτό σου».

Πώς ξεκίνησε το αμερικάνικο όνειρο

Ο Tommy Hilfiger γεννήθηκε στην Ελμίρα, μια μικρή πόλη της Νέας Υόρκης, ήταν το δεύτερο από εννέα παιδιά της μιας τυπικής αμερικανικής οικογένειας της δεκαετίας του 1960. Από νεαρή ηλικία τον κέρδισαν η μουσική και το στυλ των ροκ σταρ. Αναζητούσε ρούχα που μιμούνταν το στυλ των αγαπημένων του καλλιτεχνών, αλλά στη μικρή του πόλη δεν υπήρχαν τέτοια καταστήματα.

Έτσι, με 150 δολάρια στο χέρι, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αγόρασε 20 τζιν καμπάνες και τις πούλησε από το πορτμπαγκάζ του Volkswagen Beetle. Η επιτυχία δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της. Λίγο αργότερα, άνοιξε το πρώτο του κατάστημα, το People’s Place, φέρνοντας «τα cool ρούχα που δεν υπήρχαν στην πόλη».

Το μαγαζί έγινε σημείο αναφοράς για τη νεανική μόδα, όμως στα τέλη της δεκαετίας του 1970 χρεοκόπησε.

Από τη Νέα Υόρκη στο διεθνές προσκήνιο

Ο Hilfiger δεν το έβαλε κάτω, αντιθέτως, αυτή η αποτυχία τον οδήγησε στη Νέα Υόρκη το 1979, για να ξεκινήσει από την αρχή, αυτή τη φορά, ως σχεδιαστής πλήρους απασχόλησης.

Εκεί τον εντόπισε ο επιχειρηματίας Mohan Murjani, ο οποίος στήριξε το ντεμπούτο της πρώτης του συλλογής το 1985. Ο Hilfiger ανανέωσε κλασικά αμερικανικά κομμάτια, με μια πιο νεανική, χαλαρή αισθητική.

Το όνομα Hilfiger έγινε γνωστό σε μια νύχτα με την εμβληματική διαφήμιση hangman στην Times Square, που τον τοποθέτησε δίπλα σε θρύλους της μόδας. «Ήταν μια τολμηρή κίνηση. Έπρεπε να αποδείξω ότι το άξιζα», θυμάται. Χαρακτηρίστηκε, ως «το νέο όνομα της Νέας Υόρκης». Από την αρχή, ο Hilfiger καθιέρωσε το «classic American cool» στυλ, ένα μείγμα της κλασικής East Coast αισθητικής με μια πιο χαλαρή West Coast προσέγγιση.

Η δεκαετία του 90 τον βρήκε να συνδέει τη μόδα με την ποπ κουλτούρα. Χορηγούσε περιοδείες των Rolling Stones, της Britney Spears και του Lenny Kravitz, συνεργάστηκε με την Beyoncé και τον Enrique Iglesias σε αρώματα, ενώ φωτογραφήσεις με τον David Bowie και την Iman έκαναν θραύση. Η μάρκα Hilfiger έγινε παγκόσμιο lifestyle brand, με παρουσία σε πάνω από 100 χώρες και χιλιάδες καταστήματα. Ο ίδιος περιγράφει την έμπνευσή του με τον όρο F.A.M.E. από τις λέξεις fashion, art, music και entertainment, ένα τετράπτυχο που καθόρισε το brand.

Ο Hilfiger συνεργάστηκε με τον Rafael Nadal, τη Gigi Hadid, με την οποία λάνσαραν το TommyXGigi, αλλά και καλλιτέχνες όπως οι Ramones και ο Keith Haring. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη δράση στη φιλανθρωπία με το πρόγραμμα TommyCares, στηρίζοντας φορείς όπως το Save the Children και το World Wildlife Fund.

Οι διακρίσεις του είναι πολυάριθμες, μεταξύ άλλων το Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award του CFDA και το Designer of the Year της Parsons.

Σκληρή δουλειά, τόλμη και manifestation

Παρά τη διεθνή αναγνώριση, ο Hilfiger παραμένει πιστός στη φιλοσοφία που τον καθοδήγησε από την αρχή, να βλέπει τα εμπόδια ως ευκαιρίες και να διατηρεί την αυτοπεποίθησή του. «Αν ζεις με φόβο, μένεις πίσω», τονίζει.

Σύμφωνα με το BusinessInsider, για τον Hilfiger, τα εμπόδια ήταν πάντα ευκαιρίες, «τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα αν τα κυνηγήσεις. Στον δρόμο θα υπάρχουν εμπόδια, αλλά πρέπει να βρεις τον τρόπο να περάσεις πάνω, κάτω ή γύρω τους. Αν τα παρατήσεις, απλώς αδικείς τον εαυτό σου».

Η πρακτική του manifestation, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, αποτελεί για τον ίδιο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας, να βλέπεις κάτι που σε εμπνέει, να το αποθηκεύεις στο μυαλό σου και να το φέρνεις στη ζωή την κατάλληλη στιγμή. «Ίσως δω μια φωτογραφία της Άγριας Δύσης και σκεφτώ, δεν θα ήταν υπέροχο να κάνουμε μια καμπάνια τζιν στη Μοντάνα; Και ξαφνικά, να που υλοποιείται».

Σήμερα, ο Tommy Hilfiger παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς σχεδιαστές στον κόσμο. Η μάρκα του εκφράζει αισιοδοξία, νεανικότητα και αποδοχή της διαφορετικότητας, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να εμπνέει τη νέα γενιά με την ιστορία του και τη στάση ζωής του, όχι φόβος, σκληρή δουλειά και η πίστη ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

