Viral έγινε ξανά ο πρώην ποδοσφαιριστής Πίτερ Κράουτς στο pregame του ματς Γουλβς με Λίβερπουλ. Ο Πίτερ Κράουτς είπε να θυμηθεί τα παλιά αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως περιμένε.Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο με τον ίδιο πρωταγωνιστή, κάνει το γύρω του διαδικτύου αποτυπώνοντας την αμηχανία του.

Στο pregame του «TNT Sports» για την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Γουλβς βλέπουμε τον παλαίμαχο Άγγλο επιθετικό Πίτερ Κράουτς να βρίσκεται στη σέντρα του γηπέδου μαζί με τον επίσης άλλοτε Άγγλο διεθνή, Τζο Κόουλ. Οι δυο τους είχαν βάλει στόχο να στείλουν την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Κράουτς να τρώει μια επική τούμπα ενώ σούταρε!

Πήγε να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι και σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Από τη στιγμή που ο παλαίμαχος επιθετικός δεν χτύπησε και σηκώθηκε σώος, οι συμπαρουσιαστές του στο TNT γέλασαν με την ψυχή τους. Παρά την αρχική αμηχανία, ο Κράουτς αντιμετώπισε το συμβάν με ένα μεγάλο χαμόγελο, προσθέτοντας ότι «αυτό ήταν πραγματικά ντροπιαστικό».

Δείτε το ξεκαρδιστικό απόσπασμα

Not the best start to the weekend for @petercrouch 😅 pic.twitter.com/ndYN0s6MKn