Πολλοί πιστεύουν ότι οι γάτες δεν εκπαιδεύονται λόγω της ανεξάρτητης φύσης τους, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Τα αγαπημένα μας αιλουροειδή μπορούν να μάθουν πολλά πράγματα, αρκεί η εκπαίδευση να γίνει με υπομονή, συνέπεια και θετική διάθεση. Ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που μπορούμε να τους μάθουμε είναι να έρχονται όταν τις φωνάζουμε.

Η εκπαίδευση μιας γάτας να ανταποκρίνεται στο όνομά της δεν είναι απλώς ένα κόλπο. Μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική για την ασφάλεια και την καθημερινότητά της. Αν η γάτα βγει έξω από το σπίτι, αν κρυφτεί κάπου ή αν χρειαστεί να τη βρούμε γρήγορα, το να ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε;

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση που θα χρησιμοποιούμε κάθε φορά. Συνήθως αρκεί το όνομα της γάτας ή μια κοφτή λέξη όπως το “έλα”. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε πάντα τον ίδιο τόνο φωνής, κατά προτίμηση ήρεμο και χαρούμενο. Οι γάτες είναι πολύ ευαίσθητες στους ήχους και καταλαβαίνουν περισσότερο τη διάθεση στη φωνή μας παρά τις ίδιες τις λέξεις.

Το κλειδί φυσικά είναι η θετική ενίσχυση. Κάθε φορά που η γάτα πλησιάζει όταν τη φωνάζουμε, πρέπει να την ανταμείβουμε αμέσως. Η ανταμοιβή μπορεί να είναι μια νόστιμη λιχουδιά, παιχνίδια ή χάδια, ανάλογα με το τι της αρέσει περισσότερο. Με αυτό τον τρόπο συνδέει τη φωνή μας με κάτι ευχάριστο, και αποκτά κίνητρο να επαναλάβει τη συμπεριφορά. Οι φωνές και οι έντονες αντιδράσεις δεν βοηθούν ποτέ. Αντίθετα δημιουργούν φόβο και μειώνουν την εμπιστοσύνη της προς εμάς.

Η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά σε ήσυχο περιβάλλον χωρίς περισπασμούς. Για παράδειγμα μπορούμε να βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο του σπιτιού και να τη φωνάζουμε ενώ βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά. Μόλις έρθει κοντά μας, της δίνουμε αμέσως την ανταμοιβή. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται επανάληψη για αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες.

Αφού η γάτα αρχίσει να ανταποκρίνεται μέσα σε ένα δωμάτιο, μπορούμε να αυξήσουμε σταδιακά τη δυσκολία. Να τη φωνάζουμε από άλλο δωμάτιο ή όταν υπάρχουν περισσότεροι ήχοι και κινήσεις γύρω της. Αν συνεχίζει να έρχεται, σημαίνει ότι έχει κάνει τη σύνδεση ανάμεσα στο κάλεσμα και την ανταμοιβή. Όταν φτάσετε σε αυτό το επίπεδο, δεν χρειάζεται να δίνετε λιχουδιά κάθε φορά, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε με παιχνίδι και χάδια ώστε να διατηρηθεί η συμπεριφορά.

Είναι επίσης σημαντικό η γάτα να μη συνδέσει το κάλεσμα με αρνητικές εμπειρίες. Αν για παράδειγμα φωνάζουμε τη γάτα μόνο όταν για να της κόψουμε τα νύχια ή για να της δώσουμε ένα χάπι, είναι θέμα χρόνου να σταματήσει να ανταποκρίνεται. Το κάλεσμα πρέπει να συνοδεύεται κυρίως από θετικές στιγμές.

Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τη γάτα μας εάν δεν είναι πια νεαρή;

Η ηλικία της γάτας παίζει μικρότερο ρόλο από όσο νομίζουν πολλοί. Τα γατάκια συνήθως μαθαίνουν πιο γρήγορα επειδή είναι πιο περίεργα και με διάθεση να εξερευνήσουν, αλλά ακόμη και μια ενήλικη γάτα μπορεί να εκπαιδευτεί με επιτυχία. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η συνέπεια. Αν χρησιμοποιούμε διαφορετικές λέξεις ή δεν ανταμείβουμε όπως πρέπει, η γάτα μπερδεύεται και η εκπαίδευση γίνεται πολύ πιο δύσκολη.

Κάθε γάτα έχει τον δικό της χαρακτήρα

Κάποιες γάτες είναι κοινωνικές και καταλαβαίνουν τι τους ζητάμε άμεσα, ενώ άλλες είναι πιο επιφυλακτικές ή ανεξάρτητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μάθουν, αλλά ότι ίσως χρειάζονται περισσότερο χρόνο και υπομονή. Η διαδικασία της εκπαίδευσης δεν πρέπει να γίνεται με πίεση αλλά σαν ένα καθημερινό παιχνίδι που ενισχύει τη σχέση μας μαζί τους.

Με θετική ενίσχυση, επανάληψη και σωστή επικοινωνία, οι περισσότερες γάτες μπορούν να μάθουν να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του κηδεμόνα τους. Αυτή η συνήθεια, πέρα από το ότι είναι πρακτική και μπορεί να γλιτώσει τη φίλη μας από πολλούς κινδύνους, μας βοηθά να χτίσουμε μια πιο στενή σχέση εμπιστοσύνης μαζί της.

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