Πηγαινοέρχονται κάθε λίγες μέρες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας ο αρμόδιος υπουργός και οι συνεργάτες του, δέχονται 30-40 ερωτήσεις από τους βουλευτές, προσπαθούν να απαντήσουν την πρώτη ερώτηση και τους διακόπτουν 5-6 φορές, τρώνε «το ξύλο της αρκούδας», ακούν κατηγορίες και επιτιμήσεις επιπέδου καφενείου και κάποια στιγμή όλοι πάνε σπίτι τους και όλα είναι στη θέση που ήταν πριν τη συνεδρία.

Ούτε μισή ιδέα από τους βουλευτές, ούτε μισή πρόταση, μια σκέψη εποικοδομητική. Τίποτε απολύτως. Αν πάρεις έναν -από αυτούς- και τον βάλεις αύριο στη θέση του υπουργού και του πεις «οκ, τέλειωστο εσύ το τερματικό και φέρε φυσικό αέριο το ταχύτερο» θα βάλει τα κλάματα.

Χθες, ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, έβγαλε για λίγο το κεφάλι από τον ωκεανό της σύγχυσης στον οποίο τσαλαβουτά μερικά χρόνια τώρα και είπε στον υπουργό: «Δεν μπορεί να επινοήσατε τώρα την Technip – φλομώσαμε από μελέτη σε μελέτη, προκειμένου να τεκμηριώνουμε τα βήματα της παρελκυστικής μας τακτικής, με σκοπό και ζητούμενο το έργο αυτό να μην ολοκληρωθεί».

Σχεδόν την ίδια φράση την ακούσαμε από τον Δεκαπενταύγουστο από κάποιον ιδιώτη παράγοντα, με θεμιτά συμφέροντα στο έργο του Βασιλικού. Χθες έτυχε και την επανέλαβε ο κ. Χατζηγιάννης. Είναι αλλιώς να την ακούς από βουλευτή.

Δεν εξήγησε όμως ο κ. Χατζηγιάννης: Δεν έπρεπε να προσλάβει, έστω τώρα, με καθυστέρηση ετών, η ΕΤΥΦΑ μια αξιόπιστη εταιρεία, με τεράστια τεχνογνωσία, για να συμβουλεύσει, μπας και βρούμε μια άκρη και τελειώσει το έργο;

Θα μας φταίξει τώρα η Technip των τεράστιων έργων στο εξωτερικό επειδή μάς είπε, λίγο πολύ, πως το έργο του τερματικού ήταν από το 2020, που ξεκίνησε η κατασκευή, επί Πηλείδου, έως τώρα στον αυτόματο πιλότο, με ευθύνη κυρίως του ιδιοκτήτη (ΔΕΦΑ – ΕΤΥΦΑ) και του τότε owner’s engineer (Hill International) αλλά και του Κινέζου εργολάβου, σε βαθμό που να χρειάζονται τώρα μελέτες και κόντρα μελέτες απλά για να διαπιστωθεί σε ποιο σημείο είναι τα έργα, ποιες αποκλίσεις υπάρχουν από τον αρχικό σχεδιασμό, πόσο επαρκής ήταν εκείνος ο σχεδιασμός, τι λείπει για να προχωρήσει κάποιος άλλος εργολάβος, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που σκουριάζουν στις αποθήκες ή στη θάλασσα του Βασιλικού.

Κάποιοι που παρακολουθούν σοβαρά -και καλοπροαίρετα- το έργο και έχουν και οι ίδιοι επαρκή τεχνογνωσία, λένε πως ένας συντονιστής του επιπέδου της Technip ήταν αναγκαίος από την πρώτη μέρα που υπεγράφη το συμβόλαιο με τη CPP. Και αν δεν προσλήφθηκε από τότε ένας τέτοιος συνεργάτης, θα έπρεπε να προσληφθεί όταν ανέλαβε η σημερινή Κυβέρνηση. Αποδείχθηκε ότι κακώς εμπιστεύτηκε η νέα Κυβέρνηση αυτούς που διαχειρίζονταν τότε το έργο και ασκούσαν, υποτίθεται, έλεγχο στη CPP για την υλοποίηση του συμβολαίου.

Αφού όμως ούτε το 2019 έγινε σωστή επιλογή ενός project manager με τις σημερινές αρμοδιότητες των Γάλλων, ούτε το 2023, πολύ καλά έκαναν, έστω τώρα, ΔΕΦΑ και ΕΤΥΦΑ και Υπουργείο Ενέργειας και οργάνωσαν τον διαγωνισμό που κατέληξε στην επιλογή της Technip. Τις οδηγίες της οποίας οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά. Και ας χαθεί και άλλος χρόνος. Αν μη τι άλλο, κάποτε να τελειώσει αυτό το έργο και να είναι λειτουργήσιμο και ασφαλές. Αν θέλουν κάτι άλλο ο κ. Χατζηγιάννης και οι μέντορές του, να το πουν καθαρά.

ΥΓ Η στήλη δεν περιμένει πολλά από την έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γι’ αυτό το έργο. Διερωτάται όμως αν η Ευρ. Εισαγγελία θα εξετάσει όχι μόνο τις προβληματικές διαδικασίες του διαγωνισμού και της κατακύρωσής του στη CPP, αλλά και αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν από τη ΔΕΦΑ – ΕΤΥΦΑ, τον Owner’s Engineer και τους Κινέζους μετά την έναρξη των κατασκευών. Είναι όμως δουλειά της EPPO να το κάνει;