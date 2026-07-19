Το KPMG Global Tech Report 2026: Private Company αναδεικνύει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εισέρχονται δυναμικά στην εποχή του Intelligence Age, επιταχύνοντας την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τοποθετώντας το Artificial Intelligence (AI) στο επίκεντρο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Η έρευνα δείχνει ότι οι οργανισμοί δεν αντιμετωπίζουν πλέον το AI ως ένα εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλά ως βασικό μοχλό δημιουργίας νέων εσόδων, ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Σύμφωνα με τα findings του report, το 42% των private companies χαρακτηρίζονται ως innovators ή early adopters, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από εκείνο των δημόσιων επιχειρήσεων. Παράλληλα, διατηρούν μια ισορροπημένη προσέγγιση στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, επενδύοντας σε structured pilots και proven technologies, ώστε να μειώνουν το ρίσκο και να διασφαλίζουν ομαλή ενσωμάτωση των νέων λύσεων.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η στροφή προς το AI-first business model. Το 89% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια το AI θα εξελιχθεί από εργαλείο efficiency σε βασικό revenue driver, ενώ το 93% θεωρεί ότι η αποτελεσματική διαχείριση AI agents θα αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα για το ανθρώπινο δυναμικό. Η μετάβαση σε hybrid human-digital workforce models δημιουργεί νέες απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο δεξιοτήτων όσο και οργανωτικής δομής.

Παράλληλα, η cybersecurity αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη επενδυτική προτεραιότητα, με το 77% των επιχειρήσεων να σχεδιάζει αύξηση των σχετικών δαπανών. Η ασφαλής αξιοποίηση του AI προϋποθέτει ισχυρά governance frameworks, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων IT, Security και Risk Management, ώστε να διασφαλίζονται η αξιοπιστία των συστημάτων και η αποτελεσματική διαχείριση των κυβερνοαπειλών.

Το report επισημαίνει επίσης ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν περιορίζονται στην τεχνολογία. Η έλλειψη εξειδικευμένων ταλέντων, οι δυσκολίες στο systems integration, οι περιορισμοί κόστους, καθώς και η ανεπαρκής internal governance αποτελούν βασικά εμπόδια για την επιτυχημένη υλοποίηση των στρατηγικών AI. Παράλληλα, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική αξία και το ROI των επενδύσεων σε AI προς τα stakeholders.

Τέλος, το KPMG Global Tech Report 2026: Private Company υπογραμμίζει ότι η επιτυχία στην εποχή του Intelligence Age θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να συνδυάσουν την τεχνολογική καινοτομία με επενδύσεις σε cybersecurity, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling και upskilling), αποτελεσματικό governance και στρατηγικές συνεργασίες. Όσοι οργανισμοί κινηθούν έγκαιρα προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα ψηφιακή οικονομία.

KPMG Κύπρου