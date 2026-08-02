Όταν πορευόμασταν κατά εκατοντάδες στον δρόμο για το προεδρικό μέγαρο στις 24 Ιουνίου 2026, αφού οι όποιες προσπάθειες μας -για 14 μήνες- για συνεννόηση, ουσιαστική διαπραγμάτευση και διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της Μ.Ε.Ε. (Μικτή Εργατική Επιτροπή) προσέκρουαν στην άτεγκτη του στάση σε σχέση με τα αιτήματα του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για ανανέωση της Συλλογικής μας Σύμβασης, ευελπιστούσαμε πως το υπόμνημα που παραδίναμε στον ΠτΔ και ίσως μια πιθανή του πρωτοβουλία θα άνοιγε ξανά ο δρόμος για ουσιαστικό διάλογο στην βάση των πραγματικών αναγκών του Ω.Κ.Π. και του συνόλου των αιτημάτων που είχαμε θέσει στο τραπέζι του διαλόγου από τον Απρίλιο του 2025.

Δυστυχώς, ένα και πλέον μήνα μετά από την ιστορική 24ωρη καθολική απεργία του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, η πρόταση της Κυβέρνησης για ανανέωση της Σ.Σ.Ε. έχει ήδη απορριφθεί από τους εργαζόμενους και η όποια πρωτοβουλία για διάρρηξη του αδιεξόδου από τον ΠτΔ έχει πέσει στο κενό.

Είναι θλιβερό και ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά το περιεχόμενο της πρότασης που μας δόθηκε από την Κυβέρνηση η οποία δεν συμπεριλαμβάνει αυξήσεις μισθών, δεν τους διορθώνει δηλαδή ουσιαστικά και δεν αυξάνει δραστικά τους μισθούς πρόσληψης εργαζομένων που παρά την κρισιμότητα του ρόλου τους δεν αμείβονται αντιστοίχως από τον εργοδότη τους και έτσι δεν τους αναγνωρίζεται ο σημαντικός τους ρόλος.

Συντηρεί, δηλαδή, η Κυβέρνηση Ν. Χριστοδουλίδη ένα γεγονός απαράδεκτο, που θέλει μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων του δημοσίου να λαμβάνουν μισθούς ντροπιαστικούς, αναξιοπρεπείς και ανεπαρκείς, το 2026.

Προκύπτουν, λοιπόν, εύλογα κάποια σοβαρά ερωτήματα προς τον ΠτΔ:

1. Γνωρίζει άραγε ο ΠτΔ ότι μερίδα του Ω.Κ.Π. έχει απολαβές καθαρές κατά την πρόσληψη του 867 ευρώ?

2. Γνωρίζουν στο Προεδρικό πως μερίδα εργαζομένων του Δημοσίου με 10 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει καθαρό μισθό 1171 ευρώ;

3. Γνωρίζει ο ΠτΔ πως οι ναυαγοσώστες, οι δασοπυροσβέστες και οι εργάτες πυρόσβεσης οι οποίοι επιτελούν κρίσιμο ρόλο λαμβάνουν πρώτο καθαρό μισθό 1183 ευρώ;

Εάν, λοιπόν, ο ΠτΔ γνωρίζει τα πιο πάνω και η παρέμβαση του για ανανέωση της Συλλογικής μας Σύμβασης εξαντλήθηκε στην επιβεβαίωση την άρνησης της Κυβέρνησης του για διόρθωση των πιο πάνω μισθών των εργαζομένων τον διαβεβαιώνουμε πως οι εργαζόμενοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις 5 Αυγούστου θα συζητήσουν και θα πάρουν αποφάσεις που θα τους οδηγούν σε αξιοπρεπείς μισθούς, επαρκείς να ζήσουν τις οικογένειες και τα παιδιά τους.

Εάν δεν γνώριζε ότι υπάρχουν ανάμεσα μας εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα που λαμβάνουν αναξιοπρεπείς και ντροπιαστικούς μισθούς τον διαβεβαιώνουμε πως στις 5 Αυγούστου οι αποφάσεις μας θα είναι τέτοιες που θα του δίδουν χρόνο να παρέμβει και να διορθώσει ως οφείλει με δική του πρόταση τις απολαβές εργαζομένων που δεν τιμούν την πατρίδα μας.

Τον διαβεβαιώνουμε, τέλος, πως ο αγώνας που ξεκίνησε την 24η Ιουνίου 2026 δεν θα σταματήσει εάν δεν βρουν δικαίωση οι πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων είτε μέσω ενός ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου , είτε μέσα από την κλιμάκωση των μέτρων και του αγώνα μας.

* Γ.Γ. Συντεχνίας Κυβερνητικών ΠΕΟ(ΠΑΣΥΕΚ)