Η Μύκονος επιστρέφει στο προσκήνιο των πλειστηριασμών, καθώς σειρά πολυτελών ακινήτων αναμένεται να εκποιηθεί το φθινόπωρο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδιοκτησίες της οικογένειας Μαλαματίνα και της οικογένειας Πατρώνη.

Στις 31 Οκτωβρίου 2025 έχει οριστεί νέος πλειστηριασμός για ημιτελές συγκρότημα κατοικιών στα Χουλάκια, ιδιοκτησίας της Αικατερίνης Μαλαματίνα. Το ακίνητο, έκτασης 5.752 τ.μ., περιλαμβάνει δύο υπό ανέγερση οικοδομές, στις οποίες προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων κατοικιών. Η τιμή εκκίνησης παραμένει στα 2.219.750 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 65% της αρχικής τιμής πρώτης προσφοράς.

Προηγούμενες απόπειρες πλειστηριασμών επί των ίδιων ακινήτων δεν ευοδώθηκαν, καθώς ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Οι διαδικασίες αφορούσαν τόσο την Κατερίνα Μαλαματίνα όσο και την κόρη της, Καρολίνα, με πλειστηριασμούς που είχαν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο να αναστέλλονται. Ένας δεύτερος πλειστηριασμός εις βάρος της Καρολίνας Μαλαματίνα αφορά κατοικία στην περιοχή Διακόφτη.

Η οικογένεια Μαλαματίνα παραμένει σε νομικές και οικονομικές εκκρεμότητες, οι οποίες ξεκίνησαν από ενδοοικογενειακές διενέξεις με φόντο την οινοποιία Μαλαματίνα. Η επιχείρηση έχει πλέον περάσει στον Όμιλο Mantis, ενώ πέρυσι πλειστηριάστηκε και εμπορικό ακίνητο του Κωνσταντίνου Μαλαματίνα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, το οποίο κατακυρώθηκε έναντι 756.002 ευρώ.

Παράλληλα, σε νέα φάση πλειστηριασμών εισέρχεται και η οικογένεια Πατρώνη. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, με επισπεύδουσα την Intrum Hellas, προγραμματίζεται η εκποίηση αγροτεμαχίου άρτιου και οικοδομήσιμου, έκτασης 13.920 τ.μ., στη θέση “Σταροβούρλα” της περιοχής Άσπα-Βορνά. Η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε 949.000 ευρώ. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται κοντά στον οικισμό Φάρου Αρμενιστή και χαρακτηρίζεται από ημιβραχώδες έδαφος και χαμηλή βλάστηση.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Πατρώνη σε Μύκονο, Σύρο και Πειραιά έχουν περιέλθει σε καθεστώς πλειστηριασμών, με αρκετά ακίνητα να έχουν ήδη αλλάξει χέρια.

Επιπλέον, στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται και νέοι πλειστηριασμοί πολυτελών κατοικιών στη Μύκονο. Μεταξύ αυτών, πλειστηριασμός για το 55% εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στη θέση “Πλυντρί” ή “Κουφώκι”, έκτασης 4.000-4.110 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 1.700.000 ευρώ.

Ένας ακόμη πλειστηριασμός αφορά το 50% εξ αδιαιρέτου οικοπέδου με ανεγερθέντα ή υπό ανέγερση κτίσματα στην ίδια περιοχή. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στις 357.600 ευρώ.