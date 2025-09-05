Τα προβλήματα με το τερματικό, τον «Προμηθέα» και γενικότερα με την εισαγωγή φυσικού αερίου επηρεάζουν, πέραν από την ΑΗΚ, και τον πρώτο ιδιωτικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Η λειτουργία του ουσιαστικά δεν μπορεί να ξεκινήσει, επειδή δεν υπάρχει φυσικό αέριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η εταιρεία προχωρά σε υποχρεωτικές, υπό τις περιστάσεις, αλλαγές.

Έχει αποφασιστεί να γίνει μετατροπή των γεννητριών ώστε να λειτουργούν με ντίζελ, αντί με φυσικό αέριο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Αν και μια τέτοια απόφαση φέρνει μαζί της υψηλό κόστος λόγω μετατροπών και, ειδικά, λόγω συντήρησης, αυτή η επιλογή είναι πλέον μονόδρομος, αφού δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για το πότε θα γίνει τελικά εισαγωγή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας τονίστηκε με τον πιο επίσημο τρόπο πως η μελέτη της γαλλικής Technip θα καταδείξει κατά πόσον μπορεί να συνεχιστεί το έργο ή εάν θα πάμε με αλλαγή «πλεύσης», όπως είχε πει και ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας σε δηλώσεις του προ ημερών.

Ουσιαστικά, αυτό που καταδεικνύεται είναι πως θα υπάρχει σίγουρα καθυστέρηση με τα έργα υποδομών, άρα και στην έλευση φυσικού αερίου.

Έτσι, υπό το φως των αρνητικών εξελίξεων, η εταιρεία αποφάσισε και προχωρά ήδη με αλλαγές.

Όπως εκτιμάται, η αχρησία του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού για κάποια χρόνια θα επιφέρει μεγαλύτερο κόστος από οποιοδήποτε κόστος προκύψει από τις μετατροπές στις γεννήτριες για λειτουργία τους με ντίζελ, και γι’ αυτό πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση.

Η μετατροπή των γεννητριών, όμως, δεν θα επηρεάσει μόνο την εταιρεία. Ειδικότερα, λόγω των μετατροπών θα μειωθεί η δυναμικότητα του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί και το κόστος της ενέργειας. Ωστόσο, τουλάχιστον για το δεύτερο σκέλος, δηλαδή για τις τιμές, η ενέργεια που θα παράγει ο σταθμός της PEC θα είναι 10% φθηνότερη από το τι ισχύει σήμερα, λόγω αποδοτικότητας των γεννητριών. Να σημειωθεί πως, εάν λειτουργούσαν με φυσικό αέριο, ο σταθμός θα μπορούσε να παράγει ηλεκτρισμό κατά περίπου 40% φθηνότερο σε σχέση με τις σημερινές τιμές.

Όσον αφορά τώρα τη δυναμικότητα του σταθμού, αυτή θα μειωθεί στα 240MW σε σχέση με τα 260MW που θα παρήγαγε εάν λειτουργούσε με Φυσικό Αέριο.

Καλοκαίρι του 2026 θα παράγει ρεύμα

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως οι εργασίες για τη μετατροπή των γεννητριών μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2026 και να ξεκινήσει άμεσα η παραγωγή ηλεκτρισμού.

Εάν αυτές οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν και στην πράξη, τότε ενδεχομένως να δοθεί λύση και σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό της επάρκειας ηλεκτρισμού.

Η δυναμικότητα του σταθμού, περίπου 240MW, θα δώσει ανάσες στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου, το οποίο το καλοκαίρι παρουσίασε προβλήματα επάρκειας. Με τη λειτουργία του σταθμού φαίνεται πως θα λυθεί το ζήτημα, αφού η συνεισφορά του στο ενεργειακό μείγμα αγγίζει περίπου το 1/3 των συνολικών αναγκών της Κύπρου.

Θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. το κόστος

Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κόστος κοντά στα 175 εκατομμύρια ευρώ, οι καθυστερήσεις και οι μετατροπές στον τρόπο λειτουργίας του σταθμού φαίνεται πως θα εκτοξεύσουν αυτό το ποσό και θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.