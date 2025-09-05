Η MASO Strategic ανακοίνωσε τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την HYDOR S.A., μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες στον χώρο των ναυτιλιακών υπηρεσιών, με στόχο τη δυναμική είσοδο της δεύτερης στην κυπριακή αγορά και την ενίσχυση της παρουσίας της σε κορυφαίους decision makers του κλάδου.

Η συμφωνία, διάρκειας έξι μηνών με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης, περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων, όπως:

Στρατηγικό συντονισμό και παρακολούθηση για μετρήσιμα αποτελέσματα,

Χαρτογράφηση αγοράς και B2B lead generation,

Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων με κορυφαίους φορείς της κυπριακής ναυτιλίας,

LinkedIn καμπάνιες και ενισχυμένη ψηφιακή παρουσία,

Συμμετοχή σε ναυτιλιακά events κύρους,

Διοργάνωση κλειστού δείπνου με ηγετικές προσωπικότητες,

Επιλεγμένες εμφανίσεις σε business media για την ενδυνάμωση του brand credibility της HYDOR.

Η HYDOR S.A., με μακρά πορεία και ισχυρή φήμη στην ελληνική αγορά, επιλέγει την Κύπρο ως φυσικό επόμενο βήμα διεθνούς επέκτασης, αξιοποιώντας τη δικτύωση και την τεχνογνωσία της MASO Strategic.

Η CEO της MASO Strategic, Μαρία Αθανασίου, τόνισε ότι η συνεργασία σηματοδοτεί «μια νέα εποχή στρατηγικής εξωστρέφειας» και πρόσθεσε ότι η HYDOR S.A. θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της.

Η Δώρα Τσιμούρη, Senior Managing Director της HYDOR S.A., ανέφερε πως η εταιρεία «κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την κυπριακή αγορά, με τη στήριξη της MASO Strategic», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Κύπρος αποτελεί στρατηγικό κόμβο για τη ναυτιλία.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της MASO Strategic να συνδέει ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις με διεθνή δίκτυα, δημιουργώντας γέφυρες ανάπτυξης και συνεργασίας σε έναν τομέα με μεγάλες προοπτικές.