Ο Σίμος Σίμου της EY Law Κύπρου αναδείχθηκε Rising Star στη φορολογία από το International Tax Review (ITR)

Η EY Law Κύπρου (Koukounis, Karaolis LLC) ανακοινώνει ότι ο Σίμος Σίμου, Director, Green Tax Transformation & Tax Controversy Leader, τιμήθηκε με το περίφημο βραβείο «Tax Disputes Rising Star» στην περιφέρεια Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (EMEA), από το ITR.

Η διάκριση αυτή, που απονεμήθηκε την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025, στο Λονδίνο, αναγνωρίζει ανερχόμενους ηγέτες στη φορολογία που επιδεικνύουν επαγγελματική αριστεία, ηγετικές ικανότητες και έχουν συμβολή στη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων στον τομέα τους. Το βραβείο του Σίμου Σίμου αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή του στην επίλυση διασυνοριακών φορολογικών διαφορών και στην πράσινη φορολογική μετάβαση, τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Με την παραλαβή του βραβείου, ο Σίμος Σίμου δήλωσε:

«Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα να λαμβάνω το βραβείο Tax Disputes Rising Star. Αυτή η αναγνώριση τονίζει την εξαιρετική συνεργασία, γνώση και τεχνογνωσία που υπάρχει σε διασυνοριακά έργα σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Δεσμεύομαι να ενισχύσω περαιτέρω τις δυνατότητές μας στην επίλυση φορολογικών διαφορών και να προωθήσω βιώσιμες φορολογικές λύσεις, ώστε να στηρίξουμε την πράσινη φορολογική μετάβαση και να καθοδηγήσουμε επιχειρείν και φυσικά πρόσωπα στις διεθνείς τους φορολογικές προκλήσεις σε μια εποχή που οι συναλλαγές γίνονται ακόμη πιο σύνθετες».

Η συνεχιζόμενη ηγετική θέση του δικτύου της ΕΥ Κύπρου στον φορολογικό τομέα υπογραμμίζεται περαιτέρω από τη διάκριση της εταιρείας ως «Transfer Pricing Firm of the Year» για έβδομη συνεχή χρονιά στην ίδια εκδήλωση, με τον Χαράλαμπο Παλαόντα, Συνέταιρο και Επικεφαλής Υπηρεσιών Transfer Pricing, να συνεχίζει να προάγει την αριστεία στον τομέα.

Η διπλή αυτή αναγνώριση, τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του δικτύου της ΕΥ Κύπρου στην παροχή κορυφαίων φορολογικών υπηρεσιών και τη δέσμευσή του στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου ταλέντων.

Μέσω του διεθνούς της δικτύου, η ΕΥ Κύπρου παρέχει φορολογικές συμβουλευτικές και κανονιστικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών παγκοσμίως.