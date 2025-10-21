Η Tototheo Global επιβεβαίωσε τη θέση της ως κορυφαίος συνεργάτης ναυτιλιακής τεχνολογίας στο Maritime Cyprus 2025, όπου παρουσίασε το πλήρες χαρτοφυλάκιό της από ψηφιακές και τεχνικές λύσεις που ενώνουν τη συνδεσιμότητα, την κυβερνοασφάλεια, τα δεδομένα και τη ναυσιπλοΐα. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η εταιρεία παρουσίασε δύο σημαντικές νέες προσθήκες στο ενοποιημένο οικοσύστημά της: το Voyage Optimization module εντός της πλατφόρμας TM Synergia και μια προηγμένη πλατφόρμα ψηφιακής απεικόνισης και προσομοίωσης, που προσφέρει ρεαλιστική εμπειρία λειτουργίας και ανάλυσης. Οι νέες αυτές λύσεις ενισχύουν περαιτέρω την τεχνολογική της πρόταση, σχεδιασμένη να βελτιώνει την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των λειτουργιών στη θάλασσα και στην ξηρά.

Το νέο Voyage Optimization module, πλήρως ενσωματωμένο πλέον στην πλατφόρμα TM Synergia, δημιουργεί μια ενιαία διαδικασία που συνδέει τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση του ταξιδιού από την αρχή έως το τέλος. Ενσωματώνοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως κατανάλωση καυσίμων, καιρικές συνθήκες, βύθισμα, ταχύτητα και πληροφορίες από τα λιμάνια, το σύστημα πραγματοποιεί συνεχείς υπολογισμούς διαδρομών και δεικτών απόδοσης (KPIs). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μετρήσιμη εξοικονόμηση καυσίμων, μείωση εκπομπών, ακριβέστερες προβλέψεις άφιξης (ETA) και ασφαλέστερα ταξίδια χάρη στον προγραμματισμό βάσει καιρικών δεδομένων, ενώ παράλληλα μειώνεται ο φόρτος εργασίας για τα πληρώματα και τις ομάδες υποστήριξης στη στεριά.

Η Tototheo Global παρουσίασε επίσης μια νέα πλατφόρμα ψηφιακής απεικόνισης που δημιουργεί ένα ζωντανό και τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο του πλοίου, από τη γέφυρα έως τη μηχανή. Συνδυάζοντας δεδομένα API σε πραγματικό χρόνο, χειροκίνητες εισαγωγές και ιστορικά δεδομένα, παρέχει πλήρη ορατότητα στην απόδοση και την κατάσταση του πλοίου. Η πλατφόρμα ενσωματώνει λειτουργίες όπως τα Smart Manuals με τεχνητή νοημοσύνη, την προληπτική συντήρηση και τις εικονικές περιηγήσεις 360°, που υποστηρίζουν αποτελεσματική διαχείριση, σωστή λήψη αποφάσεων και εκπαίδευση σε ρεαλιστικό περιβάλλον. Η πλατφόρμα ενισχύει την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και τη συνεργασία μεταξύ πλοίου και ξηράς, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την ψηφιακή ευφυΐα των πλοίων.

Με τις νέες αυτές καινοτομίες, η Tototheo Global συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά της για μια ναυτιλία πραγματικά συνδεδεμένη, όπου η τεχνολογία, η γνώση και η τεχνική υπεροχή λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενώνει τα συστήματα επικοινωνίας, τις τεχνολογίες πλοήγησης, τα cloud analytics και τις έξυπνες εφαρμογές, καλύπτοντας κάθε ανάγκη του πλοίου και της στεριάς. Η πραγματική της δύναμη βρίσκεται στην ενιαία λειτουργία όλων των τεχνολογιών, με σταθερή τεχνική υποστήριξη και απόδοση που παραμένει αξιόπιστη σε κάθε περιβάλλον λειτουργίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Maritime Cyprus 2025, η co-CEO της Tototheo Global, κα Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, συντόνισε συζήτηση με θέμα «Seas of Change: Technology’s Impact on Shipping and Seafarers». Η θεματική επικεντρώθηκε στο πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζει τις ναυτιλιακές λειτουργίες και πώς η τεχνολογία μπορεί να ενδυναμώσει τους ναυτικούς μέσα από έξυπνα εργαλεία, βελτιωμένα δεδομένα και νέες δεξιότητες. Η συμμετοχή της ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της Tototheo Global στη διαμόρφωση του διαλόγου γύρω από την καινοτομία, την ηγεσία και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.

Με τη συμμετοχή της στο Maritime Cyprus 2025, η Tototheo Global επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στην εξέλιξη της ναυτιλιακής τεχνολογίας.

Με την καινοτομία και τη συνεργασία ως βασικούς πυλώνες, η εταιρεία συνεχίζει να εργάζεται για ένα πιο ασφαλές, έξυπνο και βιώσιμο μέλλον στη διεθνή ναυτιλία.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τις καινοτόμες τεχνολογίες και τα προϊόντα της Tototheo Global στην ιστοσελίδα: tototheo.com.