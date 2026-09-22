Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πενήντα χρόνια μετά την εμφάνιση του πρώτου Golf GTI, η Volkswagen ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην ιστορία των τριών εμβληματικών γραμμάτων. Το νέο ID.3 GTI είναι αμιγώς ηλεκτρικό και, με ισχύ 326 ίππων (240 kW), γίνεται το ισχυρότερο GTI παραγωγής που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η γερμανική μάρκα. Οι προπωλήσεις του προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 240 kW ή 326 ίππους και μεταφέρει την ισχύ αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η άμεσα διαθέσιμη ροπή των 545 Nm. Το ID.3 GTI επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 5,6 δευτερόλεπτα, με τη βοήθεια του στάνταρ Launch Control, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 km/h. Η Volkswagen, ωστόσο, θέλει το νέο μοντέλο να είναι κάτι περισσότερο από ένα γρήγορο ηλεκτρικό hatchback. Για τον λόγο αυτό διαθέτει στάνταρ προσαρμοζόμενη σπορ ανάρτηση DCC, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους της ηλεκτρικής πλατφόρμας ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα οδήγησης GTI. Ενεργοποιείται από φωτιζόμενο πλήκτρο στο σπορ τιμόνι και μεταβάλλει τις ρυθμίσεις κινητήρα, συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης προς την πιο δυναμική κατεύθυνση. Παράλληλα, ο φωτισμός της καμπίνας γίνεται κόκκινος και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αποκτά ειδική απεικόνιση GTI. Η μπαταρία έχει καθαρή χωρητικότητα 79 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία έως 601 χιλιόμετρα. Σε ταχυφορτιστή DC μπορεί να δεχθεί ισχύ έως 183 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 29 λεπτά. Έτσι, παρά τις υψηλές επιδόσεις, το ID.3 GTI διατηρεί την πρακτικότητα που παραδοσιακά αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας GTI.

Σχεδιαστικά, η Volkswagen φρόντισε να δημιουργήσει σαφείς συνδέσεις με το παρελθόν. Η χαρακτηριστική κόκκινη λωρίδα στο εμπρός μέρος παραπέμπει ευθέως στο πρώτο Golf GTI του 1976, ενώ υπάρχουν μαύρη κυψελοειδής εισαγωγή αέρα, ειδικά αεροδυναμικά στοιχεία και στάνταρ ζάντες 20 ιντσών με την ονομασία Wörthersee, προς τιμήν της ιστορικής συνάντησης των φίλων του GTI στην Αυστρία. Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται στο εσωτερικό. Τα σπορ καθίσματα επαναφέρουν σε σύγχρονη μορφή το περίφημο καρό μοτίβο του Golf GTI του 1976, ενώ κόκκινες ραφές, ειδικά γραφικά και η κόκκινη ένδειξη στις 12 η ώρα του τιμονιού ολοκληρώνουν την εικόνα.

Με το ID.3 GTI, η Volkswagen επιχειρεί ουσιαστικά να μεταφέρει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης μια παράδοση μισού αιώνα.

Press office Unicars – www.unicars.com