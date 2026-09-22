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Μείωση 30% έως 70% στον χρόνο εξέτασης αιτήσεων, ανάλογα με την υπηρεσία, καταγράφεται στις παροχές που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του νέου Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν επιδόματα και βοηθήματα για τα οποία υποβάλλονται συνολικά περισσότερες από 40.000 αιτήσεις ετησίως.

Τις υπηρεσίες παρουσίασαν την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, και ο κ. Δαμιανού, σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ποιες παροχές καλύπτουν οι ψηφιακές υπηρεσίες

Στο νέο σύστημα έχουν τεθεί σε λειτουργία ψηφιακές υπηρεσίες για τις ακόλουθες παροχές:

Επίδομα Πατρότητας.

Επίδομα Μητρότητας.

Βοήθημα Τοκετού.

Επίδομα Γονικής Άδειας.

Βοήθημα Κηδείας.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί το Προφίλ Ασφαλισμένου, το οποίο συγκεντρώνει σε ένα σημείο τα στοιχεία, τις αιτήσεις και τα δεδομένα που αφορούν κάθε ασφαλισμένο.

Ηλεκτρονικά υποβάλλονται πλέον και αιτήσεις για Σύνταξη Ανικανότητας, Σύνταξη Χηρείας, Βοήθημα Αναπηρίας και Ειδική Παροχή σε πρόσωπα με Θαλασσαιμία.

Πάνω από 40.000 αιτήσεις κάθε χρόνο

Οι υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν αφορούν παροχές με υψηλή ζήτηση, καθώς υποβάλλονται περισσότερες από 40.000 αιτήσεις ετησίως.

Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες κατατέθηκαν πέραν των 17.000 αιτήσεων για Επίδομα Γονικής Άδειας και περισσότερες από 7.000 αιτήσεις για Επίδομα Μητρότητας και Βοήθημα Τοκετού.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, η μείωση του χρόνου εξέτασης αποτελεί ήδη μετρήσιμο αποτέλεσμα του νέου συστήματος, το οποίο επιτρέπει τη σταδιακή ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών.

Λιγότερα δικαιολογητικά και μετακινήσεις

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι οι αλλαγές μεταφράζονται σε λιγότερα δικαιολογητικά, λιγότερες μετακινήσεις και ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις παροχές που αφορούν οικογένειες, ευάλωτες ομάδες και πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δύσκολες προσωπικές περιστάσεις, σημειώνοντας ότι η ταχύτερη εξυπηρέτηση επιτρέπει την έγκαιρη παροχή κρατικής στήριξης.

«Το πραγματικό μέτρο επιτυχίας κάθε μεταρρύθμισης δεν είναι το πόσο προηγμένη είναι η τεχνολογία, αλλά το πόσο πιο εύκολη κάνει τη ζωή των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν», δήλωσε.

Υποδομή για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Το νέο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αποτελέσει επίσης βασικό υποστηρικτικό μηχανισμό για την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ενώ προβλέπεται η σταδιακή προσθήκη νέων υπηρεσιών.

Ο κ. Δαμιανού ενέταξε το έργο στο ευρύτερο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο σύστημα eΔΕΑ στην εκπαίδευση, στα νέα συστήματα των Τελωνείων και των Ταχυδρομείων, στις πλατφόρμες iJustice και Digipol, καθώς και στις ψηφιακές υπηρεσίες του Αρχείου Πληθυσμού, των Στρατολογικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Μετανάστευσης και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι δύο αξιωματούχοι τόνισαν ότι η παρουσίαση των νέων υπηρεσιών αποτελεί ενδιάμεσο βήμα στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης, το οποίο συνεχίζεται.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.