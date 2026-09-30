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Μια νέα εποχή αρχίζει για το Range Rover Sport, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του αποκτά αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Το νέο Range Rover Sport Electric διατηρεί τον γνώριμο δυναμικό χαρακτήρα, την πολυτέλεια και τις εκτός δρόμου δυνατότητες του μοντέλου, συνδυάζοντάς τα πλέον με ένα ιδιαίτερα ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και προηγμένες τεχνολογίες ελέγχου του πλαισίου. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος εξέλιξης, οι μηχανικοί της Range Rover επέλεξαν ένα εντυπωσιακό και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Το αυτοκίνητο δοκιμάστηκε στα ανοικτά λατομεία μαρμάρου της Carrara στην Ιταλία, αντιμετωπίζοντας κλίσεις έως 45 μοίρες, ακραίες θερμοκρασίες και συνεχώς μεταβαλλόμενες επιφάνειες. Από γυαλισμένο μάρμαρο μέχρι βαθιά στρώματα λεπτής μαρμαρόσκονης, οι συνθήκες αποτέλεσαν μια πραγματική δοκιμασία για το ηλεκτρικό SUV.

Το Range Rover Sport Electric αποδίδει 550 ίππους και 850 Nm ροπής, με τη δεύτερη τιμή να αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα το Range Rover Sport. Με ενεργοποιημένο το Dynamic Launch Mode, χρειάζεται μόλις 4,5 δευτερόλεπτα για τα 0-100 km/h, προσφέροντας επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες του Range Rover Sport P540 με κινητήρα V8. Σημαντικό ρόλο στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου έχει το ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο. Intelligent Traction Management, virtual all-wheel drive, Dynamic Air Suspension, ηλεκτρονικό Active Roll Control, Twin Valve Dampers και Adaptive Dynamics συνεργάζονται ώστε να περιορίζουν τις κινήσεις του αμαξώματος. Το Adaptive Dynamics παρακολουθεί 100 διαφορετικές παραμέτρους 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο, ενώ η τετραδιεύθυνση All-Wheel Steering ενισχύει την ευελιξία στις κλειστές στροφές. Η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει επίσης κατά 61% πιο άκαμπτη δομή αμαξώματος και κατά 73 χιλιοστά χαμηλότερο κέντρο βάρους σε σύγκριση με τις plug-in hybrid εκδόσεις. Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 118,5 kWh, ενώ δύο ηλεκτροκινητήρες ισχύος 260 kW ο καθένας ενσωματώνονται στην αρχιτεκτονική MLA-Flex. Το ηλεκτρικό κύκλωμα των 800V επιτρέπει παράλληλα υψηλές ταχύτητες φόρτισης.

Η αυτονομία φτάνει τα 609 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η Range Rover υπολογίζει πραγματική αυτονομία έως 537 χιλιόμετρα. Σε ταχυφορτιστή DC, δέκα λεπτά αρκούν για την ανάκτηση έως 220 χιλιομέτρων αυτονομίας, ενώ η φόρτιση από 10% σε 80% απαιτεί περίπου 22 λεπτά. Αεροδυναμικά βελτιστοποιημένη μάσκα και νέες ζάντες μπορούν μάλιστα να προσθέσουν έως 16 χιλιόμετρα αυτονομίας σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου.

Το Range Rover Sport Electric θα κατασκευάζεται στο Solihull της Βρετανίας ενώ οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει για τις Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography και First Edition, ενώ η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση οκτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων.