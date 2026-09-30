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Η Volvo Cars κάνει ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των plug-in hybrid μοντέλων της, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις μεγάλης ηλεκτρικής αυτονομίας των XC60 και XC90. Πρόκειται για τα πρώτα long-range plug-in hybrid της εταιρείας για τις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής, με το XC60 να προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα και το μεγαλύτερο XC90 έως 160 χιλιόμετρα.

Οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο χρήσης ενός plug-in hybrid. Η ηλεκτρική αυτονομία είναι πλέον περισσότερο από δυόμισι φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις υφιστάμενες PHEV εκδόσεις των δύο SUV, επιτρέποντας σε πολλούς οδηγούς να πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε μια νέα, μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία ενσωματωμένη στο δάπεδο και έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας παραμένει διαθέσιμος για μεγαλύτερα ταξίδια ή όταν απαιτείται επιπλέον αυτονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο XC60, το οποίο αποτελεί το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της Volvo. Παράλληλα με το νέο σύστημα κίνησης, αποκτά σημαντική σχεδιαστική ανανέωση. Νέα μάσκα, προφυλακτήρας, καπό, εμπρός φτερά και ζάντες δημιουργούν πιο σύγχρονη εικόνα, ενώ ξεχωρίζουν οι ανασχεδιασμένοι Matrix LED προβολείς με τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή Thor’s Hammer. Αλλαγές υπάρχουν επίσης στην πίσω πόρτα, στα LED φωτιστικά σώματα και στον πίσω προφυλακτήρα. Η καμπίνα ακολουθεί τη γνώριμη σκανδιναβική φιλοσοφία, με νέο ταμπλό και επενδύσεις θυρών, ξύλινες λεπτομέρειες και διαθέσιμα αεριζόμενα καθίσματα με δέρμα Nappa. Στο κέντρο βρίσκεται οθόνη 11,2 ιντσών με το τελευταίο Volvo Car UX, ενώ ενσωματώνεται και το Google Gemini, επιτρέποντας πιο φυσική επικοινωνία του οδηγού με το αυτοκίνητο.

Αναβαθμισμένο είναι και το πακέτο ενεργητικής ασφάλειας του XC60, με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση αποφυγής εμποδίου μέσω του συστήματος διεύθυνσης, προειδοποίηση για ποδηλάτες πριν ανοίξει κάποια πόρτα, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας και κάμερα 360 μοιρών με τρισδιάστατη απεικόνιση.

Το επταθέσιο XC90 διατηρεί τον περισσότερο πολυτελή και οικογενειακό χαρακτήρα του, διαθέτοντας επίσης Google Gemini και προαιρετικό ηχοσύστημα Bowers & Wilkins. Οι παραγγελίες για τα νέα XC60 και XC90, συμπεριλαμβανομένων των Black Edition, έχουν ήδη ανοίξει σε επιλεγμένες αγορές, ενώ η παραγωγή τους προγραμματίζεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στο φθινόπωρο. Οι ανακοινωμένες αυτονομίες είναι προκαταρκτικές και βασίζονται στο πρότυπο WLTP.