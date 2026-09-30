Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η επιλογή του κατάλληλου ακινήτου αποτελεί σημαντική παράμετρο για κάθε επενδυτικό πλάνο. Η τοποθεσία, η πρόσβαση, το μέγεθος του τεμαχίου και οι δυνατότητες αξιοποίησής του μπορούν να διαμορφώσουν τις προοπτικές μιας επένδυσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Gordian διαθέτει μια σειρά από τουριστικά, εμπορικά και οικιστικά ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, τα οποία απευθύνονται σε επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρείες που αναζητούν ακίνητα με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης.

Τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα, Αμμόχωστος – Αρ. Αναφοράς 8872

Ένα μεγάλο τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα, σε κοντινή απόσταση από την παραλία, αποτελεί μία από τις επιλογές της Gordian.

Το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 6,972 τ.μ. και εφάπτεται στον κύριο δρόμο της Αγίας Θέκλας, με πρόσοψη περίπου 70 μέτρων. Βρίσκεται 260 μέτρα από την παραλία και 300 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου – Λευκωσίας.

Προσφέρει πανοραμική θέα προς τη θάλασσα ενώ βρίσκεται κοντά στη μαρίνα της Αγίας Νάπας, το WaterWorld Waterpark και δημοφιλείς αμμώδεις παραλίες της περιοχής.

Το ακίνητο είναι ιδανικό για την ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας, τουριστικού χωριού και επαύλεων, ή για οικιστική ανάπτυξη, υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών πολεοδομικών κανονισμών και όλων των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και λοιπών αδειοδοτήσεων.

Οι ξενοδοχειακές και τουριστικές αναπτύξεις θα πρέπει να λειτουργούν ως ενιαίο συγκρότημα, ενώ οι οικιστικές μονάδες δύνανται να αποκτήσουν ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας μέσω οριζόντιου διαχωρισμού.

Το τεμάχιο πωλείται στις €900.000 από €950.000.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο 8872

Εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία — Αρ. Αναφοράς 9362

Στην καρδιά της Λευκωσίας βρίσκεται εμπορικό οικόπεδο 773 τ.μ., στην οδό Αλκαίου, μεταξύ των οδών Στασίνου και Πινδάρου.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα και γειτνίαση με σχολεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρηματικά γραφεία, καφετέριες, κλινική και άλλες υπηρεσίες, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες της πρωτεύουσας.

Στο οικόπεδο υπάρχει υφιστάμενη παλαιότερη κατοικία.

Tο ακίνητο προσφέρει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης, μεταξύ άλλων για κτήριο μικτής χρήσης, που θα περιλαμβάνει καταστήματα, οικιστικά διαμερίσματα ή γραφεία, φοιτητικές εστίες ή εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο αυξημένος συντελεστής δόμησης από τον οποίο μπορεί να επωφεληθεί το ακίνητο μέσω των κινήτρων της Ζώνης ΕΖ-κ.

Η τιμή πώλησης έχει μειωθεί στο €1.375.000 από €1.450.000.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο 9362

Οικιστικό οικόπεδο υπό διαχωρισμό στον Άγιο Τύχωνα, Λεμεσός — Αρ. Αναφοράς 8875

Στον Άγιο Τύχωνα, σε απόσταση 150 μέτρων από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου και 800 μέτρων από την ακτογραμμή, διατίθεται οικιστικό οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1,332 τ.μ.

Η θέση του προσφέρει εύκολη πρόσβαση προς την παραλία, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής.

Η γη βρίσκεται σε διαδικασία διαχωρισμού σε επιμέρους τεμάχια, ενώ η έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας για κάθε τεμάχιο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, υπάρχει συμφωνία διανομής.

Το ακίνητο πωλείται στη μειωμένη τιμή των €325.000 από €335.000.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο 8875

Οικιστικό οικόπεδο στο Σούνι-Ζανακιά, Λεμεσός — Αρ. Αναφοράς 9132

Στο Σούνι-Ζανακιά, επί των οδών Αντωνίου Βόλου και Αριστοφάνους, βρίσκεται οικιστικό οικόπεδο συνολικού εμβαδού 3.040 τ.μ.

Το ακίνητο απέχει περίπου 800 μέτρα από τη Σχολή Αρχαγγέλου Μιχαήλ και 300 μέτρα από την οδό Ερήμης – Ομόδους, ενώ διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα και παροχή νερού.

Το οικόπεδο εφάπτεται με δυο δημόσιους δρόμους – στα δυτικά και ανατολικά όριά του, με συνολική πρόσοψη περίπου 95 μέτρων και 35 μέτρων αντίστοιχα. Στο βόρειο όριο εφάπτεται επίσης με δημόσιο χώρο πρασίνου που περιλαμβάνει παιδική χαρά.

Το ακίνητο προσφέρεται στις €450.000 από €500.000.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο 9132

Οικιστικό τεμάχιο στην Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος — Αρ. Αναφοράς 6670

Στην Πόλη Χρυσοχούς, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το κέντρο και 1,5 χιλιομέτρου από το λιμάνι, διατίθεται οικιστικό τεμάχιο συνολικού εμβαδού 13,676 τ.μ.

Το ακίνητο εφάπτεται σε δυο δημόσιους δρόμους με συνολική πρόσοψη 272 μέτρων, ενώ η θέση του προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του κέντρου και προς το παραλιακό μέτωπο.

Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν κατάλληλο για την ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών.

Η τιμή πώλησης έχει μειωθεί στις €650.000 από €700.000.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο 6670

Ανακαλύψτε περισσότερα Deals από τη Gordian

Οι παραπάνω επιλογές αποτελούν μέρος των διαθέσιμων ακινήτων που παρουσιάζει η Gordian στο πλαίσιο των προσφορών της, με ακίνητα διαφορετικού μεγέθους, χρήσης και τοποθεσίας.

Δείτε εδώ όλα τα Deals ακινήτων της Gordian