Της Emma Waldman

Η επόμενη φάση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξαρτάται λιγότερο από τις καινοτομίες στα μοντέλα και περισσότερο από το ποιος ελέγχει την υποδομή που βρίσκεται πίσω από αυτά. Οι Anthropic και OpenAI αναπτύσσουν τα κορυφαία μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Nvidia καθορίζει τον ρυθμό ανάπτυξης του υλικού τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Οι αναλυτές της Wall Street έχουν αναθεωρήσει τις προσδοκίες τους προς τα πάνω, καθώς η Anthropic και η OpenAI οδεύουν προς την υποβολή δημόσιων προσφορών και η κεφαλαιοποίηση της Nvidia ξεπερνά τα 5 τρισ. δολάρια. Όπως σημειώνει ο συνεργάτης του Forbes, Drew Bernstein, η πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την κατασκευή και τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης “διαμορφώνει πλέον τον τρόπο σκέψης της Ουάσιγκτον, της Wall Street και της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνολογίας για το ποιος ελέγχει την επόμενη φάση της υπολογιστικής ισχύος”.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τρεις leaders που οι αποφάσεις τους καθορίζουν τον κλαδο: τον Dario Amodei της Anthropic, τον Sam Altman της OpenAI και τον Jensen Huang της Nvidia. Οι απόψεις τους σχετικά με την υπολογιστική ισχύ, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις παγκόσμιες συνεργασίες συχνά αποκλίνουν. Ο Bernstein υπενθυμίζει τη δημόσια σύγκρουση μεταξύ Amodei και Huang σχετικά με την πολιτική της Κίνας για τα τσιπ — ο ένας χαρακτηρίζει τη γνώμη του άλλου ως “παρανοϊκή” ή “ανόητη”. Στο μεταξύ, ο Altman έχει υιοθετήσει μια μετριοπαθή θέση, υποστηρίζοντας τους ελέγχους στις εξαγωγές, ενώ παράλληλα πιέζει για τις δαπάνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη που απαιτούνται για να διατηρηθεί η OpenAI στην πρώτη γραμμή.

Είναι το είδος της στρατηγικής έντασης που, σύμφωνα με τους ειδικούς συνεργάτες του Forbes, θα διαμορφώσει την επόμενη φάση της οικονομίας, καθώς οι αντιπαλότητες και οι εξαρτήσεις καθορίζουν ποιος θα ηγηθεί στο μέλλον.

Η στρατηγική της Anthropic εν μέσω κρίσης στις υποδομές ΤΝ

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της Anthropic από επιχειρήσεις ωθεί την αποτίμησή της εταιρείας σε επίπεδα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, καθιστώντας όλο και πιο πιθανή μια ενδεχόμενη δημόσια εγγραφή —ίσως από τον Οκτώβριο—, όπως επισημαίνει ο Peter Cohan, συνεργάτης του Forbes για θέματα αγορών.

Υπό την ηγεσία του CEO, Dario Amodei, η εταιρεία έχει τοποθετήσει το Claude ως ένα σύστημα που εστιάζει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια, μια προσέγγιση που, σύμφωνα με τον Cohan, “βασίζεται στη γρήγορη υιοθέτησή του από τις επιχειρήσεις”, ενισχύοντας την αποτίμηση της Anthropic και αυξάνοντας την πίεση να αποδείξει η εταιρεία πως η ανάπτυξή της είναι βιώσιμη.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Anthropic δείχνουν ετήσια έσοδα ύψους 1,4 δισ. δολαρίων, με περισσότερους από 500 πελάτες να ξοδεύουν τουλάχιστον 1 εκατ. δολάρια τον χρόνο, αναφέρει ο συντάκτης του Forbes, Jon Markman. Αυτή η ανάπτυξη συνέβαλε στην πραγματοποίηση ενός γύρου χρηματοδότησης Σειράς G ύψους 30 δισ. δολαρίων, της δεύτερης μεγαλύτερης ιδιωτικής χρηματοδότησης στον τομέα της τεχνολογίας, πίσω από τα 40 δισ. δολάρια της OpenAI το 2025. “Αν προσπαθείτε να καταλάβετε πού πηγαίνουν πραγματικά τα χρήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτή είναι μια καλή αφετηρία”, τονίζει ο Markman.

Η πιθανή εισαγωγή της Anthropic στη Wall θα είναι μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της δεκαετίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αναφέρει ο Cohan, “αναγκάζοντας” τους επενδυτές να καταπιαστούν με την οικονομική πλευρά της ανάπτυξης πρωτοποριακών μοντέλων.

Η ηγετική θέση της OpenAI συνοδεύεται από νέες πιέσεις

Η OpenAI παραμένει η εταιρεία με την οποία συγκρίνονται οι ανταγωνιστές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπό την ηγεσία του Altman, η εταιρεία έχει ακολουθήσει μια διττή στρατηγική: την ταχεία κυκλοφορία νέων εκδόσεων του GPT και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της στο cloud της Microsoft. Αυτή η συνεργασία παρέχει στην OpenAI προνομιακή πρόσβαση στα μεγάλα data centers τεχνητής νοημοσύνης του Azure, συνδέοντας την ανάπτυξή της με τη χρηματοδότηση της Microsoft και την κανονιστική της έκθεση. Ο Markman επισημαίνει ότι η κίνηση της Microsoft να τερματίσει τις άδειες χρήσης του Claude Code ήρθε αφού τα εσωτερικά έξοδα χρήσης “ξεπέρασαν τον ετήσιο προϋπολογισμό για την τεχνητή νοημοσύνη μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα”, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και τα κορυφαία μοντέλα αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς.

Η OpenAI αντιμετωπίζει τις ίδιες διαρθρωτικές πιέσεις με την Anthropic. Η πρόσβαση σε υλικό υψηλής απόδοσης παραμένει άνιση, τα έξοδα για την “εκπαίδευση” των μοντέλων συνεχίζουν να αυξάνονται και οι κυβερνήσεις επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες σχετικά με το πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν προηγμένα τσιπ. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα επόμενα μοντέλα της OpenAI θα χρειάζονται πολύ περισσότερη υπολογιστική ισχύ, θέτοντας την εταιρεία στο ίδιο αδιέξοδο με τους ανταγωνιστές της. Αυτές οι πιέσεις θα διαμορφώσουν και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές θα αξιολογήσουν μια πιθανή δημόσια προσφορά της OpenAI.

Η στρατηγική του Huang θετεί την Nvidia στο επίκεντρο της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης



Εάν οι Amodei και Altman αντιπροσωπεύουν τη ζήτηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Huang της Nvidia εκπροσωπεί την προσφοράς, και οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει τις προσδοκίες τους όσον αφορά την κυριαρχία της Nvidia στον παγκόσμιο χώρο των μικροεπεξεργαστών. Ο Huang έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στον αμερικανικό έλεγχο των εξαγωγών, υποστηρίζοντας ότι “έδωσαν στις κινεζικές εταιρείες το κίνητρο, την ενέργεια και την κυβερνητική υποστήριξη για να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους”, συνθήκη που διαμορφώνει την παγκόσμια στρατηγική της Nvidia, επισημαίνει ο Bernstein.

Οι κανόνες για τις εξαγωγές έχουν αλλάξει όσον αφορά τα μέρη στα οποία η Nvidia μπορεί να πουλήσει τα πιο προηγμένα τσιπ της, αλλά έχουν προκαλέσει και μια έκρηξη εγχώριων αγορών. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud, τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και οι μεγάλες επιχειρήσεις προσπαθούν να εξασφαλίσουν χωρητικότητα πριν από τυχόν νέους περιορισμούς. Η Nvidia έχει επιταχύνει τον ρυθμό κυκλοφορίας νέων τσιπ και έχει ενισχύσει τις προσπάθειες από κοινού ανάπτυξής τους με εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και παρόχους cloud, ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επισημαίνει ο Cohan, η Nvidia αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά brand names της αγοράς της Tεχνητής Nημοσύνης.

Τι υπάρχει πέρα από τις Anthropic, OpenAI και Nvidia

Ενώ η Anthropic, η OpenAI και η Nvidia κυριαρχούν, οι επενδυτές παρακολουθούν όλο και περισσότερο άλλες εταιρείες που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Google DeepMind προχωρά με το σχέδιο δράσης της για την Τεχνητή Νοημοσύνη Gemini, καθιστώντας την Google ανταγωνίστρια των OpenAI και Anthropic αλλά και σημαντικό πάροχο της υπολογιστικής υποδομής που απαιτείται για τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta συνεχίζει να λανσάρει πιο ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, ασκώντας όλο και μεγαλύτερη πίεση στις εταιρείες που χρεώνουν για την πρόσβαση στην τεχνολογία τους.

Η AMD κερδίζει έδαφος με τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης MI300, οι οποίοι ανταγωνίζονται τα τσιπ της Nvidia για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μεγάλων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Η TSMC παραμένει ο βασικός κατασκευαστής πίσω από πολλούς από τους πιο προηγμένους επεξεργαστές του κλάδου, ενώ η Broadcom παρέχει τεχνολογία δικτύωσης που βοηθά στη σύνδεση όλο και μεγαλύτερων υπολογιστικών συμπλεγμάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς αυξάνεται η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο έλεγχος της παραγωγικής ικανότητας, της υποδομής δικτύωσης και των πόρων υπολογιστικού νέφους ενδέχεται να γίνει εξίσου σημαντικός με την κατασκευή των ίδιων των μοντέλων.

Ο “πόλεμος των τσιπ” φέρνει πιο κοντά τις εταιρείες ΤΝ και τους κατασκευαστές ημιαγωγών

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τους κατασκευαστές τσιπ που παρέχουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Ο Bernstein βλέπει αυτήν τη δυναμική στη σύγκρουση Amodei – Huang σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Amodei, προστατεύουν την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ, ενώ ο Huang υποστηρίζει ότι επιταχύνουν την άνοδο της Κίνας. Πρόκειται για “το πιο σημαντικό ζήτημα βιομηχανικής πολιτικής της δεκαετίας”, λέει ο Bernstein.

Η ανάπτυξη της Anthropic αυξάνει τη ζήτηση για τα δίκτυα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, ενώ η πορεία της Nvidia καθορίζει τον ρυθμό με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι εταιρείες μοντέλων. Για παράδειγμα, ο Markman επισημαίνει την κίνηση της Anthropic να εξασφαλίσει πάνω από 220.000 GPU της Nvidia μέσω της SpaceX, υπογραμμίζοντας πόσο δύσκολο έχει γίνει για τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να αποκτήσουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την ενίσχυση των μοντέλων τους.

Αυτή η σχέση είναι ο λόγος για τον οποίο οι αναλυτές αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο τις εταιρείες μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και τους κατασκευαστές τσιπ ως επιχειρήσεις που είναι βαθιά αλληλένδετες. Η συζήτηση για τα τσιπ δεν είναι απλώς γεωπολιτική· είναι δομική, αφού διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εταιρείες λειτουργούν, επενδύουν και αναπτύσσονται.

Τι θα παρακολουθούν οι αγορές στη συνέχεια

Οι αναλυτές της Wall Street παρακολουθούν μερικούς καταλύτες που θα διαμορφώσουν την επόμενη φάση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εκτιμήσεις του Cohan και του Markman για τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: Οι νικητές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα καθοριστούν όχι μόνο από καλύτερα μοντέλα, αλλά και από την πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, τη διανομή και το ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο

Η αναμενόμενη δημόσια εγγραφή της Anthropic θα δώσει στους επενδυτές την πρώτη πραγματική εικόνα του κόστους κατασκευής των προηγμένων μοντέλων ΤΝ. Το επόμενο μεγάλο μοντέλο της OpenAI και ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξει να το τιμολογήσει, θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στον κλάδο. Και ο καλύτερος δείκτης σε πραγματικό χρόνο για τη ζήτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το πόσα χρήματα ξοδεύουν η Microsoft, η Amazon, η Google και η Oracle σε υλικό για data centers, το οποίο αυξάνεται και μειώνεται ανάλογα με τις τελευταίες αναβαθμίσεις της Nvidia.

To ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα στα μοντέλα αποτίμησης. Οι κανόνες για τις εξαγωγές, οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη που υποστηρίζονται από την αμερικανική κυβέρνηση και οι πολιτικές που διέπουν την πρόσβαση σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ θα καθορίσουν πού και με ποιο ρυθμό θα αναπτυχθεί το οικοσύστημα. Συνολικά, αυτές οι δυνάμεις θα καθορίσουν την επόμενη φάση της οικονομίας της ΤΝ.

Forbes