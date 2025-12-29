Σε αντίθεση με πλείστα άλλα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, το CNN κρατά πολύ επιφυλακτική στάση ως προς τα πραγματικά αποτελέσματα της ψεσινής συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι για το Ουκρανικό. Παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι «πλησιάσαμε πολύ περισσότερο σε μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου», το CNN γράφει σε κείμενο για τα συμπεράσματα από τη συνάντηση πως τίποτε ουσιαστικό και σημαντικό δεν ανακοινώθηκε.

Και προσθέτει τα εξής, με δεικτικό τρόπο προς τον πρόεδρο: «Ο Τραμπ έχει απογοητευτεί από τον ρυθμό των ειρηνευτικών συνομιλιών και τη μια κατηγορεί τον Ζελένσκι και την άλλη τον Πούτιν για την αδυναμία τερματισμού της σύγκρουσης. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024 είχε δηλώσει ότι θα ήταν σε θέση να επιλύσει τον πόλεμο μέσα σε μια ημέρα από την ανάληψη των καθηκόντων του, τώρα λέει ότι είναι πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόταν – εν μέρει επειδή δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει μια θερμή προσωπική σχέση με τον Πούτιν».

Και μάλιστα χθες, σε ένα διάλειμμα των αισιόδοξων -πάλι- δηλώσεων του είπε, όπως επισημαίνει το CNN: «Είναι πιθανό να μην συμβεί η ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Τραμπ. «Σε λίγες εβδομάδες, θα το μάθουμε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»…