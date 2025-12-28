Το CNN ανέδειξε την περασμένη Τετάρτη ένα πολύ σοβαρό θέμα δεοντολογικής συμπεριφοράς από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του, λόγω της εμπλοκής εταιρειών τους σε συνεργασία με άλλη εταιρεία στον τομέα της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Το CNN γράφει ότι η επέκταση της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας Τραμπ στην πυρηνική σύντηξη ανησυχεί τους ειδικούς σε θέματα δεοντολογίας, οι οποίοι προειδοποιούν ότι δημιουργεί κραυγαλέες συγκρούσεις συμφερόντων.

Η Trump Media & Technology Group (DJT) αιφνιδίασε τη Wall Street την περασμένη εβδομάδα, προχωρώντας σε «γάμο» ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την TAE Technologies, μια εταιρεία που υποστηρίζεται από την Google και βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της ενέργειας σύντηξης.

Κατά το CNN, η συγχώνευση σημαίνει ότι, σύντομα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει ταυτόχρονα σημαντικό οικονομικό συμφέρον σε μια εταιρεία της οποίας η τύχη θα επηρεαστεί από τις ενέργειες μιας κυβέρνησης της οποίας προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ.

Οι εταιρείες πυρηνικής σύντηξης ρυθμίζονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και πιθανότατα θα χρειαστούν ακόμη μεγαλύτερα κεφάλαια για να γίνουν εμπορικά βιώσιμες. Η συγχώνευση πρέπει να εγκριθεί από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές, μερικές από τις οποίες διορίστηκαν από τον Τραμπ.

«Υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων εδώ», δήλωσε στο CNN σε τηλεφωνική συνέντευξη ο Ρίτσαρντ Πέιντερ, ο κορυφαίος αξιωματούχος δεοντολογίας υπό τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους του νεότερου. «Κάθε άλλος πρόεδρος από τον Εμφύλιο Πόλεμο έχει αποποιηθεί επιχειρηματικών συμφερόντων που θα έρχονταν σε σύγκρουση με τα επίσημα καθήκοντά του. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει το αντίθετο».

Ο Πέιντερ, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, δήλωσε ότι οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο θα μπορούσε να κατηγορηθεί για έγκλημα εάν συμμετείχε σε μια υπόθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την οποία γνώριζε ότι είχε οικονομικό συμφέρον.

Για παράδειγμα, είπε ότι ο υπουργός Ενέργειας θα έπρεπε να εξαιρεθεί από οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη σύντηξη εάν κατείχε ταυτόχρονα σημαντικό μερίδιο σε μια εταιρεία σύντηξης. «Είναι νόμιμο μόνο και μόνο επειδή ο νόμος περί ποινικής σύγκρουσης συμφερόντων δεν ισχύει για τον πρόεδρο», δήλωσε ο Πέιντερ, προσθέτοντας ότι ενώ είναι «τεχνικά νόμιμο», δεν πιστεύει ότι οι πρόεδροι θα πρέπει να εξαιρούνται από τον νόμο.

Η τιμή της μετοχής της Trump Media εκτοξεύτηκε κατά 42% όταν ανακοινώθηκε η επίμαχη συγχώνευση. Αυτό αύξησε την αξία του μεριδίου που κατέχει ο Trump μέσω ενός trust, κατά 500 εκατομμύρια δολάρια, στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

INS