Του Simon Moore

Το 2025 κλείνει ως μια σχετικά ισχυρή χρονιά για τον S&P 500, αφού ο δείκτης έχει σημειώσει “άλμα” 17% από την αρχή του έτους. Επίδοση που σηματοδοτεί μια καλή χρονιά. Ιστορικά, σε μια καλή χρονιά έχουμε δει αποδόσεις ακόμα και της τάξης του 30%.

Αυτό που ήταν ασυνήθιστο είναι ότι οι μετοχές των “μεγάλων παικτών” αποτελούν μεγάλο ποσοστό του δείκτη. Οι περισσότερες από αυτές τις μετοχές είναι εταιρείες τεχνολογίας. Και ο δείκτης φαίνεται να έχει υψηλή αξία καθώς οδεύουμε προς το 2026.

Μεγάλη συγκέντρωση

Ο S&P 500 παρακολουθεί ένα ευρύ φάσμα των μεγαλύτερων εισηγμένων στις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η τάση στον δείκτη καθορίζεται όλο και περισσότερο από λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς. Οι 10 μεγαλύτερες μετοχές του S&P 500 αποτελούν περίπου το 40% της αξίας του δείκτη. Αν δούμε τις δεκαετίες 2000 και 2010, οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες αντιπροσώπευαν συνήθως το 10%-15% του S&P 500. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που υπάρχουν 500 εταιρείες στον δείκτη, οι αποδόσεις του S&P 500 καθορίζονται πλέον από λίγες μετοχές, ιδίως σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν.

Η κυριαρχία της τεχνολογίας

Η τεχνολογία κυριαρχεί. Σήμερα αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του δείκτη, δηλαδή έχει παρόμοια βαρύτητα με την περίοδο της τεχνολογικής φούσκας. Μπορεί να είναι υποτιμάται η αξία του τεχνολογικού κλάδου, καθώς ο ορισμός του εξαιρεί ορισμένες εταιρείες που θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν τεχνολογικές, όπως η Tesla, η οποία θεωρείται αυτοκινητοβιομηχανία, ή η Amazon, η οποία θεωρείται εταιρεία λιανικής πώλησης. Η υψηλή στάθμιση της τεχνολογίας δεν είναι απαραίτητα κακό σημάδι για τον S&P 500, αλλά υποδηλώνει μια έλλειψη ποικιλομορφίας. Κι αυτό μπορεί να σημαίνει εν δυνάμει μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Ως εκ τούτου, η τύχη του S&P 500 το 2026 πιθανόν να επηρεαστεί από εταιρείες όπως η Nvidia, η Google και η Microsoft και τον τεχνολογικό τομέα εν γένει. Εάν το 2026 δεν είναι καλή χρονιά για την τεχνολογία, τότε και ο S&P 500 θα βρεθεί υπό πίεση.

Υψηλές αποτιμήσεις

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά είναι ακριβή. Ο Warren Buffett προτιμά να “βλέπει” την αποτίμηση του S&P 500 σε σύγκριση με το μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο δείκτης αποτιμάται σήμερα σε περίπου 2x την αμερικανική οικονομία. Στο υψηλότερό του επίπεδο από το 1980. Οι αποτιμήσεις σε σχέση με τα κέρδη φαίνονται επίσης υψηλές. Ο δείκτης κινείται στα υψηλότερα επίπεδα της πρόσφατης ιστορίας, με εξαίρεση την κορύφωση της φούσκας των dot.com το 2000.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έρχεται κατάρρευση. Ιστορικά, οι πτώσεις των χρηματιστηριακών αγορών οφείλονται συνήθως σε αρνητικά γεγονότα και όχι απλώς σε υψηλές αποτιμήσεις. Ωστόσο, δημιουργούν προσκόμματα για ένα μεσοπρόθεασμο ραλι. Αυτό επειδή οι διογκωμένες αποτιμήσεις είναι σημαντικό συστατικό της απόδοσης των χρηματιστηρίων. Στο εξής, οι μετοχές θα μπορούσαν να συνεχίσουν ανοδικά, σε νέα ιστορικά υψηλά, αλλά αυτό είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο. Εάν οι αποτιμήσεις επανέλθουν σε πιο ήπια επίπεδα, οι αποδόσεις τους θα “φρενάρουν”.

Από την άλλη υπάρχει η άποψη ότι οι μετοχές τεχνολογίας θα συνεχίσουν να ενισχύονται και να παράγουν μεγάλα κέρδη για τους επενδυτές, καθώς πρόκειται για εξαιρετικές εταιρείες με ισχυρές αποδόσεις κεφαλαίου. Επιπλέον, οι αμερικανικές εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Εάν αυτές οι τάσεις συνεχιστούν, τότε ο S&P 500 αναμένεται να επωφεληθεί. Επιπλέον, οι δείκτες αποτίμησης είναι στην καλύτερη περίπτωση μεσοπρόθεσμοι παράγοντες απόδοσης των μετοχών και σπάνια προβλέπουν την πορεία της αγοράς σε ετήσια βάση.

Τι να περιμένουμε

Πολλές οι προβλέψεις, όμως είναι σχεδόν αδύνατον να προσδιοριστεί η πορεία του S&P 500 το 2026, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η πορεία της οικονομίας, οι αποφάσεις της Fed, η κυβερνητική πολιτική και οι τάσεις για αύξηση των εταιρικών κερδών. Ωστόσο, φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι η πορεία των αγορών θα εξαρτηθεί περισσότερο από την πορεία των μετοχών τεχνολογίας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα, η αμερικανική αγορά μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ακριβή σε σύγκριση με πριν λίγα χρόνια, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι μεσοπρόθεσμες αποδόσεις θα είναι λίγο χαμηλότερες από τον μέσο όρο, αν το παρελθόν αποτελεί οδηγό.

Forbes