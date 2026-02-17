Η AMD ανακοίνωσε συνεργασία με την Tata Consultancy Services (TCS) για την ανάπτυξη της τελευταίας τεχνολογίας AI data centres της αμερικανικής εταιρείας στην Ινδία, σε μια κίνηση που στοχεύει να ενισχύσει την παρουσία της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές και να αυξήσει την πίεση προς την Nvidia.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των εταιρειών τη Δευτέρα, την οποία επικαλείται το Bloomberg, η AMD θα παρέχει το Helios σχέδιο για κέντρα δεδομένων και θα συνεργαστεί με την TCS ώστε να υποστηριχθεί έως 200MW υποδομής AI στην Ινδία.

Η επέκταση της AMD στην ινδική αγορά εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική για παροχή ολοκληρωμένης υποδομής AI, από το hardware έως το data centre design, σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δημιουργήσουν τοπική υπολογιστική ισχύ.

Η TCS έχει ήδη γνωστοποιήσει σχέδιο εισόδου στον χώρο των data centres, με στόχο δυναμικότητα έως 1,2GW.

Παράλληλα, η AMD εμφανίζεται να ενισχύει τη θέση της έναντι της Nvidia στην αγορά επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης. Η Arista Networks ανέφερε ότι περίπου 20%–25% των αναπτύξεων chips κατευθύνεται στην AMD, σε σύγκριση με κυριαρχία της Nvidia στις αναπτύξεις AI chips το 2025.

«Η υιοθέτηση της AI επιταχύνεται από πιλοτικά προγράμματα σε μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις, και αυτή η μετατόπιση απαιτεί ένα νέο σχέδιο για υποδομή υπολογιστών», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Lisa Su, στην ανακοίνωση. «Μαζί με την TCS, δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις σε όλη την Ινδία να αναπτύξουν AI σε μεγάλη κλίμακα σήμερα, ενώ χτίζουμε τα θεμέλια υπολογιστικής ισχύος του αύριο.»

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η AMD προχωρά στην εξαγορά της cloud startup Pensando έναντι 1,9 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας το αποτύπωμά της σε τεχνολογίες δικτύωσης και υποδομών για κέντρα δεδομένων.