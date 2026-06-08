Προσφορά ύψους €31 δισ. υπέβαλε τη Δευτέρα η Intesa Sanpaolo, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, για την εξαγορά της Monte dei Paschi di Siena, γνωστής ως MPS.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και το AFP, η προσφορά αντιστοιχεί σε περίπου 35 δισ. δολάρια και κατατέθηκε σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στον ιταλικό τραπεζικό τομέα.

Η MPS είχε πρόσφατα σχηματίσει, μαζί με τη Mediobanca, τον τρίτο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ιταλίας, εξέλιξη που είχε ήδη αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην αγορά.

Η κίνηση της Intesa Sanpaolo ήρθε μετά την ανακοίνωση της Banco BPM ότι προτίθεται να προσκαλέσει την MPS σε συζητήσεις για πιθανή «συγχώνευση ίσων».

Στόχος μιας τέτοιας συμφωνίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Banco BPM, θα ήταν η δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας.

Η νέα προσφορά της Intesa Sanpaolo εντείνει τον ανταγωνισμό για την επόμενη ημέρα της MPS και αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των τραπεζικών συγχωνεύσεων στην Ιταλία.

ΚΥΠΕ