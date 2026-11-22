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Του Αχιλλέα Γεωργολόπουλου* και του Διονύση Πολυχρονόπουλου**

Οι τιμές των αμερικανικών μετοχών έχουν μειωθεί κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, παρά τη συνέχιση της μεγέθυνσης της εταιρικής κερδοφορίας με ισχυρούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αποτελεσμάτων των εταιριών του δείκτη S&P 500 για το γ’ τρίμηνο του 2026, η κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 32% (σε ετήσια βάση), καταγράφοντας ρυθμό υψηλότερο του 25% για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμής-κερδών για τον δείκτη S&P 500 διαμορφώνεται χαμηλότερα σε σύγκριση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του, που δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των μετοχών. Όμως, η προοπτική της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων από την Fed πιέζει περαιτέρω τις αποτιμήσεις των αμερικανικών μετοχών.

Οι μετοχές του τεχνολογικού τομέα έχουν καταγράψει τις σημαντικότερες απώλειες. Η Nvidia, η οποία αποτελεί την κορυφαία εταιρία σε κατασκευή ημιαγωγών που προορίζονται για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), δημοσίευσε ισχυρότερα, έναντι των προσδοκιών, αποτελέσματα. Τόσο η κερδοφορία όσο και ο κύκλος εργασιών της Nvidia διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2025. Όμως, οι επενδυτές ανησυχούν για το κενό ηγεσίας που έχει προκύψει στην Nvidia μετά από την παραίτηση του Jensen Huang, o οποίος ήταν συνιδρυτής και CEO για 33 συναπτά έτη.

Επιπλέον, οι επενδυτές ανησυχούν για τη διατηρησιμότητα των πολύ υψηλών δαπανών για υποδομές ΤΝ, καθώς και για το κατά πόσο θα αποφέρουν ικανοποιητική κερδοφορία. Οι επενδυτές προβληματίζονται επίσης για ενδεχόμενη επιβράδυνση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers), ύστερα από τη νίκη του Δημοκρατικού κόμματος στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, που μειώνει την προοπτική ανόδου των τιμών των μετοχών των εταιριών που συνδέονται με την ΤΝ.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η εισαγωγή στο χρηματιστήριο της εταιρίας Anthropic, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη μοντέλων Generative ΑΙ, καλλιεργεί κλίμα αισιοδοξίας σε συγκρατημένο βαθμό στους επενδυτές για την προοπτική των μετοχών τεχνολογίας.

Οι προσδοκίες για τη Fed και η τιμή του πετρελαίου

Παραμερίζοντας τους ειδικούς κινδύνους που επηρεάζουν τη μετοχή της Nvidia, καθώς και τις ευρύτερες ανησυχίες για τομέα της ΤΝ, οι επενδυτές αντιδρούν στις αυξανόμενες προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, και στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, οι αξιωματούχοι της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) εκφράζονται με μεγαλύτερη ελευθερία, σαν να έχουν απαλλαγεί από τα δεσμά τους. Με τη στήριξη των ισχυρών στοιχείων για τον πληθωρισμό και τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι εχουν υιοθετήσει μια ιδιαίτερα «επιθετική» στάση. Ακόμη και παραδοσιακά «περιστέρια», όπως ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Γουίλιαμς, ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω κινήσεις αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής μέσω της αύξησης των επιτοκίων.

Οι τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων συνολικού ύψους 75 μονάδων βάσης έως τον Ιούνιο του 2027 απο την Fed, μια σαφώς πιο επιθετική τιμολόγηση σε σύγκριση με την ΕΚΤ, η οποία ξεκίνησε πρώτη τον κύκλο αυξήσεων επιτοκίων αλλα αναμένει την αλλαγή ηγεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Για τον Δεκέμβριο, η αγορά να αναμένει μια αύξηση επιτοκίων κατα 25 μονάδων βάσης, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει απόσταση μεταξύ των επιθετικών και των ήπιων τάσεων στη Fed, με την πρώτη πλευρά να επιδιώκει ενεργά πιο επιθετικές κινήσεις. Αυτό προσδίδει κάποια βάση στην τρέχουσα πιθανότητα 10% που αποδίδεται στην αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Η τρέχουσα επιθετική ρητορική μπορεί να μετριαστεί από τα Αμερικανικά οικονομικά στοιχεία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πακιστανοί και Καταριανοί μεσολαβητές προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανές τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, όμως είναι σαφές ότι το αδιέξοδο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο εάν και οι δύο πλευρές προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, ιδιαίτερα καθώς οι αντάρτες Χούθι εξακολουθούν να απειλούν τη Σαουδική Αραβία.

Ακόμη σημαντικότερη, και με καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, είναι η προσπάθεια για επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων συνεχίζονται, γεγονός που καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της σύγκρουσης. Ωστόσο, έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι ίσως αποτελεί τη μοναδική διέξοδο από την υφιστάμενη κατάσταση.

Μια διαρκής πτώση των τιμών του πετρελαίου, η οποία θα οφείλεται σε εξελίξεις επί του πεδίου και όχι σε ανησυχίες για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, θα μπορούσε να περιορίσει την επιθετική ρητορική της Fed, οδηγώντας σε μια πιο απρόβλεπτη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο και σε ένα ενδιαφέρον διάγραμμα dot plot, υπό την προϋπόθεση ότι αυτο θα διατηρηθεί, δεδομένης της αντίθεσης του προέδρου Γουόρς.

Ασυνήθιστες συσχετίσεις στις αγορές

Από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, με τις αγορές να κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις παρά την παρόμοια ειδησεογραφία.

Η εύθραυστη τρέχουσα διάθεση για ανάληψη κινδύνου, η επίμονη ισχύς του δολαρίου -με το ευρώ/δολάριο να υποχωρεί σε χαμηλό 18 μηνών και το δολάριο/γεν να αναρριχάται εκ νέου στο 160- καθώς και οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες μεταβολές στις εβδομαδιαίες συσχετίσεις.

Από την ανάλυση έχει προκύψει ένα κοινό μοτίβο: οι συσχετίσεις του δείκτη S&P 500 με τον χρυσό, το bitcoin και το ευρώ/δολάριο έχουν υποχωρήσει σε νέα χαμηλά, αποκαλύπτοντας μια ασυνήθιστη διάθεση αποστροφής κινδύνου στις αγορές. Μια ενδεχόμενη αύξηση στη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, τροφοδοτούμενη από διάφορους παράγοντες, όπως οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και η υποχώρηση των ανησυχιών που σχετίζονται με την ΤΝ, θα μπορούσε να αποκαταστήσει ορισμένες από τις τρέχουσες ασυνήθιστες συσχετίσεις.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ωστόσο, είναι πως η επίμονη ισχύς του δολαρίου και οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν τελικά να προκαλέσουν νέα διόρθωση στις αμερικανικές μετοχές, ακολουθώντας την πορεία που χάραξαν ο χρυσός και το bitcoin.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis