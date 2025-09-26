Επιδείνωση κατέγραψε τον Σεπτέμβριο 2025 το οικονομικό κλίμα, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 1,6 μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος στους τομείς υπηρεσιών και κατασκευών, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Στις υπηρεσίες, η πτώση προήλθε από την επιδείνωση των αξιολογήσεων των επιχειρήσεων για την πρόσφατη οικονομική τους κατάσταση και τον κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου, παρότι οι προσδοκίες για το επόμενο τρίμηνο ήταν ελαφρώς πιο θετικές. Στις κατασκευές, το κλίμα επηρεάστηκε αρνητικά από δυσμενέστερες εκτιμήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα και την απασχόληση στο επόμενο τρίμηνο.

Στο λιανικό εμπόριο το κλίμα κατέγραψε οριακή πτώση, λόγω χαμηλότερων εκτιμήσεων για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου. Αντίθετα, στη μεταποίηση σημειώθηκε μικρή βελτίωση, καθώς ενισχύθηκαν οι αξιολογήσεις παραγγελιών, αποθεμάτων και οι προσδοκίες παραγωγής.

Το καταναλωτικό κλίμα βελτιώθηκε οριακά, κυρίως χάρη σε πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας. Ωστόσο, οι καταναλωτές δήλωσαν απαισιόδοξοι για τα νοικοκυριά τους και πιο επιφυλακτικοί ως προς τις μεγάλες αγορές.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κατέγραψε άνοδο, λόγω αυξημένης αβεβαιότητας στις υπηρεσίες. Στους υπόλοιπους τομείς, η επιχειρηματική και καταναλωτική αβεβαιότητα κινήθηκαν πτωτικά.