Η Cyta μετά την αποχώρηση του Αντρέας Νεοκλέους από τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού, λόγω πρότασης από το εξωτερικό που τελικά αποδέχθηκε, προχωρά με τις διαδικασίες για διορισμό νέου CEO.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη της θέσης, “η Cyta, ο κορυφαίος οργανισμός τεχνολογίας και επικοινωνίας της Κύπρου, προκηρύσσει τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (Chief Executive Officer – CEO)”.

Ο υποψήφιος ή η υποψήφια, σύμφωνα με τον Οργανισμό, θα πρέπει να διαθέτει όραμα, στρατηγική σκέψη και ικανότητα έμπνευσης, ώστε να συμβάλει στη συνέχιση της επιτυχίας της Cyta.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι η θέση απευθύνεται σε άτομα που αντιλαμβάνονται την ηγεσία ως ικανότητα έμπνευσης, καθοδήγησης και δημιουργίας ουσιαστικής αλλαγής, προσκαλώντας όσους μοιράζονται αυτή τη φιλοσοφία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στο: ceoposition@cyta.com.cy