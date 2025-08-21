Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta, Αντρέας Νεοκλέους, αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta, ενημέρωσε το προσωπικό του Οργανισμού για την απόφαση του κ. Νεοκλέους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Νεοκλέους ενημέρωσε αρχές Αυγούστου πως αποχωρεί για επαγγελματικούς λόγους, αφού έχει αποδεχθεί πρόταση από εταιρεία του εξωτερικού. Έτσι τέλος Αυγούστου η Cyta θα προχωρήσει με τις διαδικασίες για αναπλήρωση της θέσης και ακολούθως με τις νενομισμένες διαδικασίες για διορισμό νέου CEO.

Ο κ. Νεοκλέους είχε διοριστεί ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta στις 7 Ιανουαρίου 2019, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το βιογραφικό του

Είναι κάτοχος πτυχίου Master of Engineering in Electrical and Electronic Engineering από το Imperial College, University of London και κατέχει διδακτορικό PhD στις τηλεπικοινωνίες & επεξεργασία ψηφιακού σήματος, επίσης από το Imperial College. Ο Ανδρέας Νεοκλέους βρισκόταν στο δυναμικό της MTN από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 και κατείχε τις θέσεις του Διευθυντή της ΜΤΝ Business, του Διευθυντή του Customer Experience και του Γενικού Διευθυντή της θυγατρικής εταιρείας πληροφορικής IBSCY Ltd μέχρι τον Νοέμβριο του 2016. Στη συνέχεια ίδρυσε την εταιρεία Xperology της οποίας ήταν Διευθύνων Σύμβουλος. Στο δυναμικό της Demstar Business Solutions είχε ενταχθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 αναλαμβάνοντας τη θέση του Director of Business Services μέχρι και τον διορισμό του ως CEO της CYTA τον Ιανουάριο του 2019.