Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που εξάγονται από τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας σχετικά με τον αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα αυτών των εταιρειών ή ακόμη και ιδιωτών που εργοδοτούν άτομα.

Αναλύοντας τα στοιχεία, ο «Φ» εντόπισε και ένα ιδιαίτερο δεδομένο που αφορά τις δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2023, τα οποία σύμφωνα με ένα προκαταρτικό έλεγχο δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα σε σχέση με το 2024 και το 2025, περίπου 29.167 νοικοκυριά εργοδοτούν κοντά στους 24.207 βοηθούς, που ναι μεν σε αυτούς συγκαταλέγονται σοφέρ, κηπουροί, ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία, άνω του 90%, αφορά οικιακές βοηθούς.

Πόσα γραφεία κηδειών υπάρχουν – Πόσα κομμωτήρια

Με περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων, στην Κύπρο φαίνεται να λειτουργούν τουλάχιστον 21 γραφεία κηδειών, εργοδοτώντας 84 εργαζομένους, ενώ οι επιχειρήσεις κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτα αισθητικής ανέρχονται σε 4,974, εργοδοτώντας πάνω από 7,445 άτομα. Όσον αφορά τώρα επιχειρήσεις σχετικές με τη φυσική ευεξία, στην Κύπρο δραστηριοποιούνται 211 εταιρείες με πάνω από 489 εργαζόμενους.

Πάνω από 125.000 οι επιχειρήσεις στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Κύπρο κατά το 2023 ανήλθε στις 125.151, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με το 2022.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, βάσει ανάλυσης των δεδομένων διαχρονικά, κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση κοντά στο 5% στον αριθμό των επιχειρήσεων, με μοναδική εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, άρα αυτά τα νούμερα αναμένεται να είναι αυξημένα κατά μερικές χιλιάδες για το 2024 και το 2025, αντίστοιχα.

Όπως καταγράφεται στα στοιχεία της Στατιστικής, ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων αφορά τον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών με 16.773 εταιρείες, ενώ ακολουθεί ο τομέας Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων και των Κατασκευών με 13.235 και 10.311 επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τον μικρότερο παραγωγικό τομέα ως γενικότερη κατηγορία, τα Ορυχεία και Λατομεία έχουν την πρώτη θέση με μόλις 46 επιχειρήσεις.

Τώρα, σε σχέση με τον αριθμό απασχολουμένων, ο τομέας του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών είναι και πάλι ο μεγαλύτερος τομέας με 77.046 απασχολούμενους και ακολουθούν οι τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης με 57.041 και της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης με 55.067.

Το 94,8% των επιχειρήσεων εργοδοτούν μέχρι και 10 άτομα

Τα στοιχεία δείχνουν πως κατά το 2023, το 94,8% των επιχειρήσεων είχε λιγότερους από 10 απασχολούμενους, ενώ στον αντίποδα, μόλις 156 επιχειρήσεις ή μόλις το 0,1% απασχολούσε 250 άτομα και πάνω.

Συγκεκριμένα, το 94,8% των επιχειρήσεων εργοδοτούσε από 0 μέχρι 9 άτομα, με τον συνολικό αριθμό των απασχολούμενων να φτάνει το 38,1%.

Το 4,4% των επιχειρήσεων εργοδοτούσε από 10 μέχρι 49 άτομα και απασχολούσαν το 20,1% του συνόλου, ενώ μόλις το 0,7% είχε μεταξύ 50-249 εργαζομένους με 16,5% επί του συνόλου και το 0,1% πάνω από 250 άτομα με το 25,3% επί του συνόλου των εργαζομένων.

Η μεταβολή ανά έτος

Τα στοιχεία που αφορούν την ετήσια μεταβολή στον αριθμό των επιχειρήσεων αντανακλούν και τα προβλήματα που προέκυψαν για τις επιχειρήσεις κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ειδικότερα, κατά το 2018 στην Κύπρο υπήρχαν 101.323 επιχειρήσεις, ενώ το 2019 υπήρξε αύξηση κατά 5,7%, φτάνοντας τις 107.056. Αντίθετα, το 2020 η αύξηση ήταν κατά πολύ μικρότερη, της τάξεως του 1,3% με 108.400 επιχειρήσεις, ενώ το 2021 καταγράφεται κάποια ανάκαμψη της τάξεως του 3,8% με 112.486 επιχειρήσεις.

Το 2022 η αύξηση των επιχειρήσεων άγγιξε το 6,5% και καταγράφηκαν 119.816, ενώ το 2023 η αύξηση άγγιξε το 4,5% και έφτασαν τις 125.152.

Όπως γράψαμε και πιο πάνω, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κατά το 2024 και το 2025 αναμένεται πως θα καταγραφεί μια αύξηση στις επιχειρήσεις κοντά στις 5.000, ανά έτος.