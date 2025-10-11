Η φοροδιαφυγή οργιάζει στον κλάδο των γραφείων κηδειών, τα οποία αναλαμβάνουν την τέλεση περίπου 6.000 κηδειών ετησίως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς εσόδων.

Η λειτουργία παράνομων γραφείων, οδήγησε ακόμη και νόμιμους σε έκνομους χειρισμούς με σκοπό να ανταγωνιστούν τους παράνομους και παράλληλα να αποφύγουν την καταβολή των φόρων που τους αναλογούν. Την ίδια ώρα, υπηρεσίες του δημοσίου ενεργούν ωσάν να βρίσκονται σε διαφορετικές κυβερνήσεις, όπως υποστηρίζουν αδειούχοι ιδιοκτήτες γραφείων κηδειών.

Για του λόγου το αληθές, επικαλούνται την απάντηση του υπουργείου Εργασίας, και ιδιαίτερα του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον γραμματέα του Συμβουλίου Λειτουργών Κηδειών.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε επιστολή του γραμματέα του Συμβουλίου για θέματα φοροδιαφυγής (από κάποια γραφεία κηδειών) το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν κοινοποιεί καν την επιστολή στο Τμήμα Φορολογίας, αλλά απλώς ενημερώνει, ότι σε αυτό (το Τμήμα) ανήκει η αρμοδιότητα.

Αυτό σημαίνει, πως αν το Συμβούλιο Λειτουργών Κηδειών δεν υποβάλει καταγγελία στο Τμήμα Φορολογίας, κάποιοι θα εξακολουθήσουν να φοροδιαφεύγουν.

Με επιστολή του ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2025, το Συμβούλιο ενημέρωνε τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις εξής δύο παρανομίες:

Υπάρχουν πολλά γραφεία κηδειών τα οποία λειτουργούν παράνομα, χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις. Επειδή τα γραφεία αυτά δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις κ.ο.κ., είναι δύσκολο να εντοπιστούν από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

Ακόμη και αδειοδοτημένα γραφεία κηδειών αποφεύγουν να εκδίδουν αποδείξεις, λέγοντας στους συγγενείς: «Δεν θα χρειαστείτε την απόδειξη και επιπλέον θα γλυτώσετε και το Φ.Π.Α».

Με σκοπό την άρση της παρανομίας, το Συμβούλιο εισηγείται στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, όπως για την καταβολή του επιδόματος κηδείας, εκτός από την βεβαίωση του ιερέα (για τα έξοδα κηδείας) να ληφθεί πρόνοια ώστε να επισυνάπτεται και η επίσημη απόδειξη του αδειοδοτημένου γραφείου κηδειών.

Το Συμβούλιο υποδεικνύει πως, με τον τρόπο αυτό, όλα τα αδειοδοτημένα γραφεία κηδειών θα είναι υποχρεωμένα να εκδίδουν αποδείξεις χωρίς να φοροδιαφεύγουν. Παράλληλα, αυτό θα οδηγήσει τους συγγενείς να αποτείνονται σε νόμιμα γραφεία κηδειών, κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην αδράνεια των παράνομων γραφείων κηδειών ενώ το κράτος δεν θα έχει απώλεια εσόδων, αφού οι εισπράξεις θα δηλώνονται.

Στην απάντηση του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας αναφέρονται και τα εξής:

«Η εισήγησή σας να ζητείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόδειξη αδειοδοτημένου γραφείου κηδειών ως προϋπόθεση για την καταβολή του βοηθήματος κηδείας δεν προκρίνεται, καθώς σκοπός της παροχής του βοηθήματος κηδείας, όπως αυτό προνοείται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο (Ν.59(Ι)/ 2010), είναι η κάλυψη μέρος των εξόδων για την κηδεία ενός αποβιώσαντος προσώπου που ήταν ασφαλισμένος ή συνταξιούχος, ελαφρύνοντας την οικονομική επιβάρυνση των οικείων που αναλαμβάνουν την ευθύνη της κηδείας και τιμώντας την προσφορά του εκλιπόντος στο ασφαλιστικό σύστημα, εφόσον υπήρξε ασφαλισμένος ή/ και συνταξιούχος».

Ο γενικός διευθυντής παρατηρεί επίσης, πως «λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι υπάρχουν συγγενείς και οικείοι που επιλέγουν να μην χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες γραφείων τελετών, η προσκόμιση επίσημης απόδειξης αδειοδοτημένου γραφείου τελετών δεν δύναται αποτελέσει προϋπόθεση για την καταβολή του βοηθήματος κηδείας».

Ο γραμματέας του Συμβουλίου, παρατηρεί επί του συγκεκριμένου, πως ακόμη και αν δεχθούμε το ακραίο σενάριο ότι μια οικογένεια επιθυμεί να τελέσει μόνη της την κηδεία και πάλι αναγκάζεται να αγοράσει φέρετρο από γραφείο κηδειών, κάτι το οποίο συνεπάγεται έκδοση απόδειξης της αγοράς του φερέτρου. Μάλιστα, όπως παρατηρεί ο γραμματέας του Συμβουλίου, στην Κύπρο υπάρχουν δύο εργοστάσια που κατασκευάζουν φέρετρα και ουδέποτε πούλησαν φέρετρο σε οποιαδήποτε οικογένεια.

Τέλος, όσον αφορά την καταγγελία για γραφεία τελετών που παρανομούν, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, απαντά ως εξής: «Ως προς την αναφορά σας σε περιπτώσεις γραφείων τελετών που παρανομούν, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, να διεξαγάγουν στοχευμένες επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμου».

Σημειώνεται, πως κάθε χρόνο τελούνται περίπου 6.000 κηδείες πολλές εκ των οποίων μέχρι σχετικά πρόσφατα αναλαμβάνονταν από γραφεία τα οποία λειτουργούσαν παράνομα. Είναι χαρακτηριστικές οι καταγγελίες ιδιοκτητών νόμιμων γραφείων κηδειών για φύλαξη και ετοιμασία νεκρών ακόμη και σε εμπορευματοκιβώτια. Εξάλλου, είναι επίσης γνωστό και παλαιότερα είδε και το φως της δημοσιότητας περιστατικό φερέτρου (εντός του οποίο βρισκόταν νεκρός) που έπεσε από διπλοκάμπινο καθοδόν.

Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες γραφείων διαμαρτύρονται επειδή για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία (διαμόρφωση χώρων, ψυγεία, κ.ο.κ.) χρεώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ενώ άλλοι, χωρίς να επενδύσουν, αφήνονται να λειτουργούν κάτι το οποίο, σύμφωνα με τους νόμιμους ιδιοκτήτες γραφείων κηδειών, πέραν των άλλων, συνιστούσε και συνιστά, και αθέμιτο ανταγωνισμό.