Θέμα ημερών φαίνεται πως είναι πλέον η κατάληξη των διαβουλεύσεων σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Ο νέος υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε χθες χαρακτηριστικά ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να «κλείσει» το ζήτημα του κατώτατου μισθού, καθώς το Υπουργείο Εργασίας κινείται με αυστηρό χρονοδιάγραμμα ενόψει της λήξης του έτους.

Όπως πληροφορούμαστε, η τηλεδιάσκεψη που αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ των μελών της αρμόδιας Επιτροπής Αναθεώρησης Εθνικού Κατώτατου Μισθού αναβλήθηκε και αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίηση της.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών που συμμετέχουν στην Επιτροπή (συντεχνίες, εργοδότες, κυβέρνηση) στα καυτά ζητήματα που τους απασχολούν:

(α) Το ένα αφορά στο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε σχέση με την ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού.

(β) Το δεύτερο έχει να κάνει με τη θέση των εργοδοτών, ότι πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένη φόρμουλα, με την οποία θα υπολογίζεται ο κατώτατος μισθός. Σύμφωνα με τους εργοδότες, σε αυτήν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, την παραγωγικότητα, την ανεργία και την οποιαδήποτε άλλη επίπτωση θα επέλθει από την ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση.

(γ) Ο διάμεσος μισθός, με βάση τον οποίο θα υπολογιστεί ο νέος κατώτατος μισθός.

Σύμφωνα με την σχετική Οδηγία της ΕΕ, «τα Κράτη Μέλη χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την εκτίμηση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού».

Η δήλωση Παναγιώτου

Πάντως, η προχθεσινή τοποθέτηση του απερχόμενου υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου σε σχέση με το ύψος του κατώτατου μισθού, προκάλεσε αίσθηση τόσο σε σχέση με τη χρονική στιγμή της αναφοράς, όσο και σε σχέση με το ύψος του.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Παναγιώτου, στο πλαίσιο της τελετής παράδοσης του Υπουργείου Εργασίας σημείωσε ότι «το 58,5% του διάμεσου μισθού του 2024 σημαίνει μία αύξηση που οδηγεί τον κατώτατο μισθό περίπου στα €1100, που αν προστεθεί και η ΑΤΑ κατόπιν της συμφωνίας, η οποία διασυνδέει τον Τιμάριθμο με τον κατώτατο μισθό, θα αγγίζει τα €1125».

Αναφορά η οποία ικανοποίησε ως ένα βαθμό τις συντεχνίες, ωστόσο προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εργοδοτών.

Σημειώνεται ότι χθες η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους σε τηλεοπτική της παρέμβαση ανέβασε το προαναφερόμενο ποσό ελαφρώς προς τα πάνω. Πάντως, είναι δεδομένο ότι ο τελικός αριθμός στον οποίο θα καταλήξει ο κατώτατος, θα τύχει ακόμα διαπραγμάτευσης.

Ουδέν σχόλιο

Στο μεταξύ χθες, σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο νέος υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να «κλείσει» το ζήτημα του κατώτατου μισθού, καθώς το Υπουργείο Εργασίας κινείται με αυστηρό χρονοδιάγραμμα ενόψει της λήξης του έτους. Ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι δεν θα ήταν ορθό να τοποθετηθεί δημόσια για συγκεκριμένους αριθμούς πριν έχει πλήρη εικόνα. Όπως είπε, «για να είμαι σωστός απέναντι και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που με έχει διορίσει αλλά και προς τον κόσμο, θα ήταν αδόκιμο να αναφερθώ σε οποιοδήποτε ποσό χωρίς να έχω μελετήσει τις εκθέσεις της τεχνικής επιτροπής, χωρίς να έχω συζητήσει με τους συνεργάτες μου και τους κοινωνικούς εταίρους». Ερωτηθείς για τη δήλωση του προκατόχου του, ο οποίος είχε τοποθετήσει τον κατώτατο μισθό στα €1.125, ο νέος υπουργός σχολίασε πως «ο Γιάννης Παναγιώτου προχώρησε πολλά και διάφορα θέματα που ήταν για χρόνια σε διαπραγμάτευση, όπως η ΑΤΑ και άλλα ζητήματα. Η θέση του για τα €1.125 είναι σεβαστή, αντανακλά τη δική του φιλοσοφία και προεργασία». Παρά ταύτα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος οφείλει πρώτα να μελετήσει τα δεδομένα.

– Αναφερόμενος τέλος στο συνταξιοδοτικό, ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι αποτελεί μια από τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προχωρήσουν, ώστε να διορθωθούν στρεβλώσεις. Εξέφρασε δε αισιοδοξία ότι μέσα από ουσιαστικό διάλογο μπορεί να βρεθεί μια καλή κατάληξη. Παράλληλα, υπογράμμισε πως βασικός στόχος του Υπουργείου είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και η ουσιαστική συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να βρίσκεται πάντα η χρυσή τομή και να αποφεύγονται απεργίες και ανταπεργίες.