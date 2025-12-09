«Κλείδωσε» το αναθεωρημένο ποσό του κατώτατου μισθού με την αποχώρηση του από το Υπουργείο Εργασίας ο Γιάννης Παναγιώτου, προκαλώντας όμως αναστάτωση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές διαβουλεύσεις, μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Αναθεώρησης Εθνικού Κατώτατου Μισθού, ο Γιάννης Παναγιώτου, στο πλαίσιο της τελετής παράδοσης του Υπουργείου Εργασίας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο αριθμό, στον οποίο θα μπορούσε να καταλήξει ο κατώτατος.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «το 58,5% του διάμεσου μισθού του 2024 σημαίνει μία αύξηση που οδηγεί τον κατώτατο μισθό περίπου στα €1100, που αν προστεθεί και η ΑΤΑ κατόπιν της συμφωνίας, η οποία διασυνδέει τον Τιμάριθμο με τον κατώτατο μισθό, θα αγγίζει τα €1,125».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ Μιχάλη Αντωνίου, ο οποίος τόνισε ότι μόλις σήμερα (σσ χθες) διαβιβάστηκαν οι θέσεις των μελών της Επιτροπής στον πρόεδρο της, ο οποίος θα τις μελετήσει και ακολούθως θα υποβάλει την εισήγηση του στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και στον υπουργό Εργασίας. Με τη σειρά του, θα τη μεταφέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επομένως, συμπλήρωσε, δεν θα πρέπει να προκαταλαμβάνουμε τις όποιες αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι τα καθήκοντά του ως νέος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας ανέλαβε ο Στέλιος Χειμώνας.

Οι προτεραιότητες

Αναλυτικότερα, κατά την τελετή παράδοσης/παραλαβής του Υπουργείου Εργασίας, χθες το πρωί, ο νέος Υπουργός Μαρίνος Μουσιούττας εστίασε στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, στον κατώτατο μισθό και στη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πιο αναλυτικά, ο νέος υπουργός δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά και της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την αντιμετώπιση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας, καθώς και σε πολλά άλλα θέματα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε Κύπριου εργαζομένου και του κάθε Κύπριου συνταξιούχου.

Ο κ. Μουσιούττας πρόσθεσε ότι έχει επίγνωση πως η σκυτάλη που παρέλαβε δεν είναι απλώς συμβολική. «Είναι ευθύνη απέναντι στον κάθε εργαζόμενο, όπως ανέφερα προηγουμένως, και στον κάθε συνταξιούχο», τόνισε ο νέος υπουργός. «Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και οι στόχοι είναι ξεκάθαροι. Οι στόχοι δεν αλλάζουν με το να αλλάζουν τα πρόσωπα», επεσήμανε, υποδεικνύοντας παράλληλα ότι «υπάρχει η εκλελεγμένη Κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα-συμβόλαιο με τον λαό και οφείλουμε να το τηρήσουμε και να δώσουμε στο τέλος να διαπιστευτήριά μας για να μας κρίνει ξανά ο λαός».

Ο απολογισμός

Ο απερχόμενος υπουργός Γιάννης Παναγιώτου παρέδωσε τη σκυτάλη στον Μαρίνο Μουσιούττα εκφράζοντας την ικανοποίηση του, όπως είπε, «για τα σημαντικά αποτελέσματα που επιφέραμε για την επίτευξη των στόχων που θέσαμε και για τη συνέχιση της πορείας που χαράξαμε». «Διαμορφώσαμε συνθήκες πλήρους απασχόλησης για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες στελέχωσης με επίκεντρο το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και με εργαζομένους από το εξωτερικό. Βελτιώσαμε ουσιαστικά την αγορά εργασίας και συμβάλαμε καθοριστικά στην αναβάθμιση της οικονομίας», τόνισε ο κ. Παναγιώτου.

«Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την ενίσχυση της επάρκειας των μισθών για τη δικαιότερη κατανομή του αναπτυξιακού μερίσματος και του εθνικού εισοδήματος για την ενδυνάμωση της μεσαίας τάξης και για τη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων», συμπλήρωσε.

Εν συνεχεία, ο απερχόμενος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέφρασε ικανοποίηση για το έργο του Υπουργείου κατά την τελευταία τριετία. Όπως είπε, «αυξήσαμε το ποσοστό απασχόλησης πάνω από το 80%, επιτυγχάνοντας κατά το 2025 ένα στόχο που ήταν καθορισμένος για το 2030. Μειώσαμε το ποσοστό ανεργίας κάτω από το 5%, που είναι το πιο χαμηλό ποσοστό από το 2008. Παραλάβαμε την ανεργία στο 6,6% και την παραδίδουμε στο 4,1%. Παραλάβαμε την ανεργία των νέων στο 16,1% και την παραδίδουμε στο 13,1%. Σύμφωνα με τη Eurostat, περάσαμε από τη 19η θέση στη 10η», υπογράμμισε.

«Παραλάβαμε τον μέσο μισθό στις €2202 και εκτιμάται ότι το 2025 θα ανέλθει στις €2560. Παραλάβαμε τον διάμεσο μισθό σχεδόν στα €1500 και εκτιμάται ότι το 2025 θα αγγίζει τις €2000. Αυξήσαμε τους κατώτατους μισθούς για 19 επαγγέλματα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία κατά 10,66%, αυξήσαμε τον εθνικό κατώτατο μισθό από τα €940 στα €1000, υιοθετώντας ως σημείο αναφοράς το 58,5% του διάμεσου μισθού του προηγούμενου έτους και παραμένοντας συνεπείς σε αυτήν την πορεία», σημείωσε ο Γιάννης Παναγιώτου.

Η επίμαχη αναφορά και ο προγραμματισμός

«Το 58,5% του διάμεσου μισθού του 2024 σημαίνει μία αύξηση που οδηγεί τον κατώτατο μισθό περίπου στα €1100, που αν προστεθεί και η ΑΤΑ κατόπιν της συμφωνίας, η οποία διασυνδέει την ΑΤΑ με τον κατώτατο μισθό, θα αγγίζει τα €1,125», πρόσθεσε.

Πληροφορίες από τις τάξεις των κοινωνικών εταίρων, ανέφεραν στον «Φ» ότι με την κίνηση του αυτή, ο κ. Παναγιώτου δεσμεύει κατά κάποιο τρόπο την Κυβέρνηση να κινηθεί σε αυτό το επίπεδο. Διότι, όπως ανέφεραν, στην περίπτωση που τελικά προκύψει μικρότερο ποσό, θα βρουν την ευκαιρία κάποιοι να επικρίνουν την κυβερνητική πολιτική, λέγοντας ότι ο τέως υπουργός Εργασίας είχε αναφέρει το συγκεκριμένο νούμερο, που θα μπορούσε να δοθεί, ενώ τελικά η κυβέρνηση κατέληξε σε μικρότερο νούμερο. Υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία η οποία ακολουθείται γι’ αυτό το ζήτημα και δεν πρέπει να την παρακάμπτουμε, μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Εν κατακλείδι, όπως πληροφορούμαστε, πέραν των εθιμοτυπικών συγχαρητήριων επαφών, δεν έχει υπάρξει ακόμα οποιαδήποτε άλλη συνομιλία μεταξύ του νέου υπουργού και των κοινωνικών εταίρων. Όπως γίνεται αντιληπτό, θα χρειαστούν μερικά 24ωρα ώστε να υπάρξει η σχετική ενημέρωση και ακολούθως η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί από εκεί που σταμάτησε. Άλλωστε, όπως είχε πει και ο κ. Μουσιούττας, «οι στόχοι δεν αλλάζουν, όταν αλλάζουν τα πρόσωπα. Υπάρχει η εκλελεγμένη Κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα-συμβόλαιο με τον λαό και οφείλουμε να το τηρήσουμε και να δώσουμε στο τέλος να διαπιστευτήριά μας για να μας κρίνει ξανά ο λαός».