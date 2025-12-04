Σημείο κλειδί για την παραπέρα πορεία των συζητήσεων αναμένεται ότι θα είναι η καθορισμένη για αύριο συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής Αναθεώρησης Εθνικού Κατώτατου Μισθού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα χρονοδιαγράμματα που είχαν καθοριστεί, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έκαστη οργάνωση που συμμετέχει στην Επιτροπή θα προχωρήσει στην κατάθεση των τελικών της θέσεων, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου, θα προκύψει ένα τελικό κείμενο (όχι συμφωνία) με τις επίσημες θέσεις όλων των εταίρων. Όπως μας έχει αναφερθεί, η κάθε οργάνωση θα καταθέσει τις δικές της θέσεις, ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινές θέσεις από το συνδικαλιστικό κίνημα, την εργοδοτική πλευρά και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης.

Στο τελικό στάδιο των συζητήσεων, η αρμόδια Επιτροπή Αναθεώρησης Εθνικού Κατώτατου Μισθού θα καταθέσει τις εισηγήσεις της προς τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος με την σειρά του θα ενημερώσει πρώτα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και στη συνέχεια θα πάρει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το αρμόδιο Σώμα για να λάβει την οριστική απόφαση σε σχέση με την αναθεώρηση του ύψους του Κατώτατου Μισθού. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η Επιτροπή δεν οφείλει να δώσει μια ενιαία εισήγηση. Μάλιστα, την προηγούμενη φορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, άλλη ήταν η εισήγηση των συντεχνιών, άλλη των εργοδοτών και άλλοι των εκπροσώπων της κυβερνητικής πλευράς. Σημειώνεται πάντως ότι πρόκειται για εισηγήσεις και όχι κάτι περισσότερο.

Πάντως, ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να προκύψει στις παραπέρα συζητήσεις, είναι στη βάση ποιου διάμεσου μισθού θα γίνει ο υπολογισμός του κατώτατου. Το θέμα άνοιξε η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η οποία σε δηλώσεις της ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι θέμα για το οποίο γίνονται ασκήσεις εργασίας. Και αυτό καθότι ο νέος κατώτατος θα ισχύει μέχρι το 2028. Συγκεκριμένα, μιλώντας προχθές στον Άλφα, η κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι στους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του κατώτατου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται η αγοραστική δύναμη και η ανάπτυξη της οικονομίας. «Έχει ήδη συμφωνηθεί ότι ο κατώτατος μισθός που θα ανακοινωθεί για το ’26 θα περιλαμβάνει την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του ’25 και του ’24. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα δούμε την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία συνεχώς μας λένε ότι αναβαθμιζόμαστε και πάμε πάρα πολύ καλά».

Την ίδια ώρα, σημείωσε, η ΠΕΟ ετοιμάζει και μια άσκηση, «όχι με βάση τον διάμεσο του ’24, αλλά με έναν υπολογισμό διάμεσου του ’25, διότι αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, αφού αυτός ο κατώτατος θα είναι για το ’26 και για το ’27 και θα πρέπει να είναι όσο πιο κοντά στις πραγματικότητες». Μια άλλη παράμετρος που θέτει η ΠΕΟ είναι πως το ποσοστό αύξησης στον κατώτατο θα πρέπει να είναι το ίδιο και στον αρχικό μισθό και σε αυτόν στους έξι μήνες.