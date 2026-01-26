Ενιαίο σύνολο κανόνων με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να μπορούν οι εταιρείες να ευδοκιμούν και να επεκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται τους επόμενους μήνες, με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς. Η εταιρική μορφή της ενοποιημένης ευρωπαϊκής εταιρείας θα αφορά μη εισηγμένες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που εδρεύουν σε μία από τις 27 χώρες της ΕΕ.

Η καταχώριση μιας τέτοιας εταιρείας θα πρέπει να είναι πλήρως ψηφιακή και να μπορεί να ολοκληρωθεί σε 48 ώρες, απαιτώντας ελάχιστο κεφάλαιο μόνο ενός ευρώ. Για την προώθηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εταιρειών αυτών εντός της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής επικοινωνίας με τις αρχές και της ψηφιακής πληροφόρησης για τους επενδυτές, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν μια πολύγλωσση ψηφιακή πύλη που θα διαχειρίζεται η Επιτροπή και θα είναι προσβάσιμη από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με 492 ψήφους υπέρ, 144 κατά και 28 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την προηγούμενη εβδομάδα, σειρά συστάσεων που αναμένεται να τροφοδοτήσουν την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην ΕΕ, η οποία αναμένεται τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με αυτό το νέο πλαίσιο, οι χώρες της ΕΕ θα είναι σε θέση είτε να δημιουργήσουν μια νέα εταιρική μορφή είτε να ενσωματώσουν πανευρωπαϊκούς κανόνες ένα υφιστάμενο πλαίσιο σύστασης νομικών προσώπων. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν σε ένα ενιαίο εναρμονισμένο σύνολο κανόνων γνωστό ως «28ο καθεστώς» για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών σε επενδύσεις, μεταξύ άλλων μέσω εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας παράλληλα προαιρετικά συστήματα προστασίας, όπως ο διαχωρισμός των δικαιωμάτων ψήφου και των οικονομικών δικαιωμάτων ή η διανομή κερδών βάσει συμβατικών συμφωνιών περιορισμένης χρονικής ή ποσοτικής διάρκειας. Προτείνουν επίσης κανόνες για την προσέλκυση και τη διατήρηση κορυφαίων ταλέντων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μεταξύ άλλων μέσω σχεδίων ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για τους εργαζόμενους.

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι οι ενοποιημένες ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται εμπορικά την έρευνα και ζητεί μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, νεοφυών και επεκτεινόμενων εταιρειών και των ερευνητικών ιδρυμάτων στην ΕΕ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο και ταχύ μηχανισμό επίλυσης διαφορών που θα μπορούσε να λειτουργεί στα αγγλικά.

Σημειώνεται, ότι στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται ότι η τρέχουσα συζήτηση γύρω από ένα 28ο καθεστώς ξεκινά με μια πρόταση (Letta, 2024,) να επιτραπεί στις επιχειρήσεις που το επιθυμούν να λειτουργούν βάσει ενός νέου επιχειρηματικού δικαίου κωδικοποιημένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες, ιδίως στις ΜμΕ και στις καινοτόμες επιχειρήσεις, να λειτουργούν χωρίς τριβές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα προβλήματα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει το 28ο καθεστώς δεν είναι καινούργια. Οι εντάσεις μεταξύ της εναρμόνισης ή της συγκέντρωσης σε επίπεδο ΕΕ και της αυτονομίας των κρατών μελών επιμένουν εδώ και δεκαετίες. Αυτές οι εντάσεις δεν αποτελούν από μόνες τους ελάττωμα – είναι σύνηθες τα πολιτικά συστήματα να δυσκολεύονται να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ συγκέντρωσης και αποκέντρωσης. Η δημιουργία επιχειρήσεων στην ΕΕ έχει αυξηθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, ιδίως στις υπηρεσίες έντασης γνώσης και στους ψηφιακούς τομείς. Ωστόσο, η δραστηριότητα των νεοσύστατων επιχειρήσεων και ο δυναμισμός των επιχειρήσεων παραμένουν συγκεντρωμένοι σε λίγους κόμβους: το Βερολίνο, το Παρίσι, τη Στοκχόλμη και το Άμστερνταμ. Ενώ η ΕΕ έχει σταθερά δημιουργήσει ελαφρώς περισσότερες νέες επιχειρήσεις ετησίως από τις ΗΠΑ, δυσκολεύεται να τις αναπτύξει σε παγκοσμίως ανταγωνιστικούς παίκτες. Το μερίδιο της ΕΕ σε παγκόσμιες νεοσύστατες επιχειρήσεις αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έχει μειωθεί σταθερά από την παγκόσμια «χρηματοπιστωτική κρίση, αντανακλώντας διαρθρωτικές προκλήσεις στην κλιμάκωση.

Κτίρια, διαμερίσματα και κατοικίες πωλεί η Altamira

Hμιτελές διώροφο κτίριο, διώροφη ανεξάρτητη κατοικία, διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, διώροφο οικιστικό κτίριο βγάζει προς πώληση η Altamira. Hμιτελές διώροφο κτίριο μεικτής χρήσης στην κοινότητα Αγγλυσίδες της επαρχίας Λάρνακας επί της λεωφόρου Ανεξαρτησίας, κοντά στο κέντρο της κοινότητας και την εκκλησία Αγίας Μαρίνας και Αγίου Θεράποντος πωλείται με ενδεικτική τιμή €1.100.000. Το εμβαδόν γης είναι 1.561 τ.μ και το εμβαδόν εσωτερικών χώρων 917 τ.μ. (223 τ.μ. μεσοπάτωμα). Το ισόγειο αποτελείται από επτά καταστήματα με μεσοπάτωμα (με μέσο εμβαδό 70τ.μ). Ο όροφος αποτελείται από πέντε γραφεία (με μέσο εμβαδό 57τ.μ) και δύο διαμερίσματα (με μέσο εμβαδό 73τ.μ). Σημειώνεται ότι το κτίριο είναι ημιτελής. Απομένουν εργασίες όπως η τοποθέτηση μερικών κεραμικών στα πατώματα, ειδών υγιεινής. Διώροφη ανεξάρτητη κατοικία 187 τ.μ με πισίνα στην παραλιακή περιοχή της κοινότητας Πύλα της επαρχίας Λάρνακας πωλείται με ενδεικτική τιμή €200.000. Ανεξάρτητη διώροφη κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων 235 τ.μ στην κοινότητα Ξυλοφάγου, κοντά στο περιφερειακό γυμνάσιο Ξυλοφάγου και το κέντρο της κοινότητας, με πρόσωπο επί τις 1ης Απριλίου περί τα 183 μέτρα και εμβαδόν γης 3.659 τ.μ πωλείται με ενδεικτική τιμή €260.000. Η κατοικία είναι κενή και εμπίπτει εντός της ζώνης προστασίας Ζ1 με συντελεστή δόμησης 6%.

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 75 τ.μ στο δήμο Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου, κοντά στα δικαστήρια και το γυμνάσιο Παραλιμνίου πωλείται με ενδεικτική τιμή €90.000. Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 51 τ.μ στον δήμο Πέγειας, κοντά στο δημαρχείο της περιοχής και το δημοτικό στάδιο πωλείται με ενδεικτική τιμή €80.000. Αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «PASCHALIS SUNSET APARTMENTS 2» (Block Α). Διώροφο οικιστικό κτίριο με τρία διαμερίσματα στο δήμο Αγλαντζιάς της επαρχίας Λευκωσίας κοντά στο Α’ δημοτικό σχολείο και τη λεωφόρο Λάρνακας πωλείται με ενδεικτική τιμή €305.000. To εμβαδόν γης είναι 558 τ.μ. και το εμβαδόν εσωτερικών χώρων 267 τ.μ. Εξωτερικά η οικοδομή διαθέτει ακάλυπτους χώρους στάθμευσης και η πρόσβαση στον όροφο επιτυγχάνεται μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου. Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 105 τ.μ στο δήμο Έγκωμης κοντά στο δημοτικό σχολείο και τον Τύμβο Μακεδονίτισσας, πωλείται με ενδεικτική τιμή €140.000.

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων 123 τ.μ στην ενορία Αγίου Δημητρίου του δήμου Στροβόλου της επαρχία Λευκωσίας, επί της οδού Αρμενίας και κοντά στην Κεντρική Τράπεζα πωλείται με ενδεικτική τιμή €160.000. Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων 93 τ.μ στην ενορία Παναγία του δήμου Λευκωσίας κοντά στη λεωφόρο Τζών Κέννετυ πωλείται με ενδεικτική τιμή €150.000.