Την αντίθεσή του στην πρόταση για πρόσθετη φορολογία στις τράπεζες εκφράζει το ΚΕΒΕ, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν συνιστά ορθή οικονομική επιλογή και δεν μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι ο τραπεζικός τομέας έχει ήδη καταβάλει σημαντικές επιβαρύνσεις την περίοδο 2017–2024, με €285 εκατ. σε εταιρικό φόρο και €470 εκατ. σε ειδικό φόρο επί των καταθέσεων. Η συνολική συνεισφορά €755 εκατ. – όπως αναφέρει – παρέχει στην Πολιτεία επαρκείς πόρους για τη στήριξη δανειοληπτών και ευάλωτων ομάδων, χωρίς την ανάγκη νέων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Το Επιμελητήριο καταγράφει σειρά προβληματισμών, κάνοντας λόγο για πιθανό πλήγμα στη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου και στην προβλεψιμότητα του θεσμικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, εκτιμά ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να αποστείλει αρνητικό μήνυμα προς διεθνείς επενδυτές και να υπονομεύσει την αξιοπιστία της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πιθανότητα μετακύλισης του κόστους στους δανειολήπτες, όπως έχει επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και στον κίνδυνο δημιουργίας προηγούμενου στοχοποίησης συγκεκριμένων κλάδων, με επιπτώσεις στη μελλοντική επενδυτική δραστηριότητα.

Το ΚΕΒΕ επισημαίνει επίσης απόκλιση από τις κατευθυντήριες συστάσεις του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και του Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ σημειώνει ότι κράτη-μέλη της ΕΕ με υψηλές πιστοληπτικές αξιολογήσεις, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, δεν εφαρμόζουν αντίστοιχες έκτακτες επιβαρύνσεις.

Το Επιμελητήριο δηλώνει ότι στηρίζει μέτρα κοινωνικής στήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την επενδυτική εμπιστοσύνη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου. Παράλληλα, αναφέρει ότι αναμένει από τις επιχειρήσεις να επιστρέφουν μέρος της κερδοφορίας τους μέσω εργαλείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Καταληκτικά, το ΚΕΒΕ υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή οικονομία προϋποθέτει σταθερό και εύρωστο τραπεζικό σύστημα.