Ισχυρές απώλειες καταγράφει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στην πρώτη συνεδρία του Μαρτίου, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τους επενδυτές να προχωρούν σε επιθετικές ρευστοποιήσεις και τον ημερήσιο τζίρο να εκτινάσσεται στα €1.473.571.

Στις 13:35, ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε κατά 3,26%, διαμορφούμενος στις 280,24 μονάδες, ενώ ο δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραφε απώλειες 2,46%, στις 168,15 μονάδες.

Σε επίπεδο επιμέρους δεικτών, η Κύρια Αγορά σημείωνε πτώση 2,97%, ο δείκτης των Ξενοδοχείων υποχωρούσε 2,88%, ο δείκτης των Επενδυτικών κατέγραφε απώλειες 1,66%, ενώ η Εναλλακτική Αγορά διολισθαίνει κατά 3,59%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου, με συναλλαγές ύψους €1.200.371 και πτώση 2,17%. Ακολουθούν η Τσιμεντοποιία Βασιλικού με όγκο €129.178 και απώλειες 3,88%, η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων με €36.450 και πτώση 2,26%, η LORDOS HOTELS (HOLDINGS) με €35.700 χωρίς μεταβολή και η Demetra Holdings με €35.662 και απώλειες 1,69%.

Από τις μετοχές που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, μία κινείται ανοδικά, 16 καταγράφουν πτώση και μία παραμένει αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 503, αντανακλώντας την αυξημένη μεταβλητότητα και την έντονη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.