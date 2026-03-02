Ισχυρές απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν κύμα αποστροφής ρίσκου στις διεθνείς αγορές και οδηγούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 υποχωρεί κατά 1,89%, στις 621,88 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 χάνει 1,02% στις 10.798,83 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 σημειώνει πτώση 2,10% στις 8.400,96 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX κατρακυλά 2,27% στις 24.709,53 μονάδες.

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν επίσης οι αγορές της Νότιας Ευρώπης, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να διολισθαίνει κατά 2,38% στις 46.085 μονάδες και τον IBEX 35 να υποχωρεί 1,76%, στις 17.853,20 μονάδες.

Σε αντίθετη πορεία κινείται ο αμυντικός κλάδος, ο οποίος ενισχύεται έντονα λόγω των πολεμικών εξελίξεων. Η ιταλική Avio σημειώνει άλμα 8,4%, η βρετανική BAE Systems κερδίζει 6,8% και η σουηδική Saab ενισχύεται κατά 7%. Άνοδο άνω του 6% καταγράφουν επίσης η Leonardo και η Renk.

Αντίθετα, οι μετοχές που συνδέονται με τον ταξιδιωτικό και τουριστικό κλάδο δέχονται ισχυρό σφυροκόπημα. Η Carnival υποχωρεί 7,6%, ενώ η International Consolidated Airlines Group καταγράφει απώλειες 7,3%. Η TUI χάνει πάνω από 6,7% και η Lufthansa υποχωρεί κατά 6,3%.

Το κλίμα επιβαρύνεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου οι ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν φέρονται να σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ κάλεσαν τους Ιρανούς πολίτες να κινηθούν κατά του καθεστώτος. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, με τρεις Αμερικανούς στρατιώτες να χάνουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εκτεταμένα πλήγματα στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αντίποινα, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη περιφερειακή σύρραξη.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται έντονα ανοδικά, καθώς οι αγορές προεξοφλούν σοβαρό κίνδυνο διαταραχής της προσφοράς. Στην Ασία, οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, εν μέσω εκτεταμένων ακυρώσεων πτήσεων και αναστάτωσης στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής.