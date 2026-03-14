Τρεις Δευτέρες, τρεις συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τρεις ευκαιρίες για να ξεκαθαρίσει η εικόνα γύρω από την τελική μορφή που θα πάρει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι αλλεπάλληλες συνεδρίες του Σώματος εντός Μαρτίου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εργασίας, των κοινωνικών εταίρων και ενδεχομένως εκπροσώπου του Ταμείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΤΔΔΧ) αναμένονται κρίσιμες, υπό την έννοια ότι θα διαμορφώσουν τις πολιτικές πάνω στις οποίες θα βασιστεί η μεταρρύθμιση.

Σημείο κλειδί στην εξέλιξη των συζητήσεων στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, είναι η ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων από το Υπουργείο Εργασίας, σε σχέση με την εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα που αφορά στα ταμεία προνοίας. Ως γνωστό, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης μόνο με τον πρώτο πυλώνα στο παρόν στάδιο, που αφορά στις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ωστόσο, οι κοινωνικοί εταίροι – τόσο οι συντεχνίες όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις – ζήτησαν όπως προχωρήσει συνολικά η μεταρρύθμιση με τη συμπερίληψη τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου πυλώνα. Κάτι που η κυβέρνηση απορρίπτει, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα χρειαστεί 3-4 χρόνια για να υλοποιηθεί. Ως εκ τούτου, ο συμβιβασμός των δυο πλευρών, φαίνεται να επικεντρώνεται στον καταρτισμό οδικού χάρτη για το δεύτερο πυλώνα, ο οποίος ωστόσο θα υλοποιηθεί σε κατοπινό στάδιο.

Οδικός χάρτης

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ενημέρωσε ότι σε σχέση με το δίκαιο – όπως το χαρακτήρισε – αίτημα των κοινωνικών εταίρων για το δεύτερο πυλώνα, «θα φέρουμε σε μια από τις επόμενες συνεδρίες του Μαρτίου εισήγηση, η οποία θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα συζήτησης, καθώς επίσης και ένα γενικό περίγραμμα πώς βλέπουμε να λειτουργεί ο νέος δεύτερος πυλώνας». Και πρόσθεσε ότι «θα ακούσουμε τις δικές τους εισηγήσεις και θα διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που θα θέσουμε και θα συμφωνήσουμε, ώστε οι όποιοι ενδοιασμοί υπήρχαν να εκλείψουν». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα τεθούν τα χρονοδιαγράμματα για τη συζήτηση και εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα και πρόσθεσε ότι «η υλοποίηση του δεύτερου πυλώνα δεν θα είναι μικρότερη από τρία χρόνια από σήμερα και αυτό είναι καθαρά και για τεχνικούς λόγους, αλλά και για άλλους λόγους που αφορούν την εμπλοκή πολλών νομοθεσιών, οι οποίες θα πρέπει να τροποποιηθούν για να μπορέσει να κλείσει ό,τι αφορά το θέμα αυτό».

Η ατζέντα

Πάντως στη συνεδρία της Δευτέρας 16 Μαρτίου δεν αναμένεται να κατατεθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ο οδικός χάρτης για τον δεύτερο πυλώνα, ούτε υπήρξε σχετική ενημέρωση για το πότε θα γίνει κάτι τέτοιο. Στη συνεδρία της Δευτέρας αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση και ενδεχομένως να απαντηθούν πρόσθετες ερωτήσεις των κοινωνικών εταίρων από τον Αναλογιστή, κάτι που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη συνεδρία. Πέραν αυτών, στη συνεδρία, θα συζητηθεί: (α) Ο νόμος που τροποποιεί τον περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026, (β) ο νόμος που τροποποιεί τους περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026, (γ) ο νόμος που τροποποιεί τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) και (δ) θα υπάρξει διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο ο περί της μεταχείρισης παιδιών υπό τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια ή φροντίδα του διευθυντή υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας νόμος του 2025.

ΠτΔ: Εμβληματική μεταρρύθμιση

Μιλώντας προ ημερών στο παγκύπριο συνέδριο της ΣΕΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «εντός του 2026 προωθούμε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την πρώτη ουσιαστική αναθεώρησή του από το 1980. Πρόκειται, όπως είπε, για μια δραστική αλλαγή κοινωνικής δικαιοσύνης, την οποία οφείλουμε σε όλους εκείνους που οικοδόμησαν την ευημερία και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε εμείς. Στόχος, ανάμεσα σε άλλα, να αυξήσουμε ουσιαστικά πρωτίστως τις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων μας. Μέσα από τη μεταρρύθμιση αυτή, συνέχισε, προωθούμε, επίσης τη διασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων, την αναθεώρηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε και προχωρούμε με την ουσιαστική ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος.