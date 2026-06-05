Αύξηση 3,0% κατέγραψε το ΑΕΠ της Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Σε τριμηνιαία βάση, το κυπριακό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% το ίδιο διάστημα, ενώ στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε μείωση 0,2% σε τριμηνιαία βάση.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 είχε προηγηθεί αύξηση 0,2% τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ.

Στο σύνολο των κρατών μελών, οι μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις του ΑΕΠ καταγράφηκαν στη Δανία, με 1,9%, και ακολούθησαν η Εσθονία και η Μάλτα, με 1,1% η καθεμία.

Μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία, με -12,1%, στη Λιθουανία, με -0,3%, στη Σουηδία, με -0,2%, και στη Γαλλία, με -0,1%.

Αύξηση και στην απασχόληση

Παράλληλα, ο αριθμός των απασχολουμένων στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 0,1%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν στη Λιθουανία, με 1,8%, στη Μάλτα, με 1,0%, και στην Εσθονία, με 0,9%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην απασχόληση καταγράφηκαν στη Ρουμανία, με -1,0%, στην Ιρλανδία, με -0,8%, και στην Πορτογαλία, με -0,4%.

Η Eurostat εκτιμά ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στη ζώνη του ευρώ σημείωσε αύξηση 0,1%.

Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ.

Ο αριθμός των απασχολουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στα 221,2 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 176,3 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat.

Σε συρρίκνωση 0,2% από οριακή ανάπτυξη αναθεωρήθηκε η οικονομία Ευρωζώνης το α’ τρίμηνο

Συρρίκνωση 0,2% παρουσίασε η οικονομία της Ευρωζώνης τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, τα οποία αναθεώρησαν σημαντικά προς τα κάτω τις αρχικές εκτιμήσεις για ανάπτυξη.

Οι αρχικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ προέβλεπαν ότι η ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου στην Ευρωζώνη των 21 κρατών μελών παρέμεινε σχεδόν σταθερή στο 0,1%, σε σύγκριση με την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο.

Η ασυνήθιστα απότομη προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων για την Ευρωζώνη οφειλόταν σε μια μείωση των στοιχείων για την Ιρλανδία, με την οικονομική δραστηριότητα στην χώρα να υποχωρεί κατά 12,1%.