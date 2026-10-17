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Με αφορμή το μέρισμα που πλήρωσε η Δήμητρα στους δεκάδες χιλιάδες μετόχους της, όσοι θέλουν να εξακριβώσουν εάν έχουν μετοχές στο όνομά τους και πόσες μπορούν να απευθυνθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ υπάρχει και δυνατότητα αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΧΑΚ, στην ενότητα «Εξυπηρέτηση Επενδυτών» και συγκεκριμένα στην επιλογή «Διαδικασία Αναζήτησης Μερίδας & Παροχή Πληροφοριών». Όσοι διατηρούν μετοχές μέσω χρηματιστηριακής εταιρείας μπορούν επίσης να απευθυνθούν στον χρηματιστή τους.

Η αίτηση, τα δικαιολογητικά και το κόστος

Για την παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΧΑΚ, απαιτείται η συμπλήρωση του Εντύπου 7 – Αίτηση Παροχής Πληροφοριών, το οποίο υπογράφεται από τον κάτοχο των αξιών ή τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του. Η υπογραφή πρέπει να είναι πιστοποιημένη από αρμόδια αρχή, εκτός εάν γίνει στα γραφεία του ΧΑΚ, ενώπιον υπαλλήλου του.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, με το οποίο ο επενδυτής είναι καταχωρισμένος στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο. Το τέλος ανέρχεται σε €4 ανά είδος κατάστασης που ζητείται.

Δυνατότητα υποβολής και μέσω email

Η υποβολή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση csd@cse.com.cy. Όπως προβλέπει εγκύκλιος του ΧΑΚ της 7ης Ιανουαρίου 2025, τόσο το Έντυπο 7 όσο και το Έντυπο 7Α – Αίτηση Αναζήτησης Μερίδας γίνονται αποδεκτά μέσω email, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των πρωτοτύπων. Ωστόσο, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιημένη υπογραφή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την απόδειξη πληρωμής των σχετικών δικαιωμάτων. www.cse.com.cy

Τι ισχύει για τους κληρονόμους

Για μετοχές που ανήκουν σε αποβιώσαντα, το αίτημα παροχής πληροφοριών μπορεί να υποβληθεί από τον διαχειριστή της περιουσίας του ή από κληρονόμο που περιλαμβάνεται στη βεβαίωση κληρονόμων. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται το αντίστοιχο έγγραφο διορισμού διαχειριστή ή η βεβαίωση κληρονόμων, πιστοποιητικό θανάτου και αντίγραφο ταυτότητας του διαχειριστή ή του κληρονόμου. Η αναζήτηση πληροφοριών δεν συνεπάγεται μεταβίβαση των μετοχών, για την οποία ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία.

Το μέρισμα της Δήμητρας και οι δικαιούχοι

Σε ό,τι αφορά τη Δήμητρα, η εταιρεία διευκρινίζει στην επίσημη ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων για το μέρισμα του 2026 ότι το μητρώο των μετόχων της τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ. Συνεπώς, για εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μετοχών τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο ΧΑΚ ή στον χρηματιστή τους.

Το μέρισμα ανέρχεται σε €0,10 ανά μετοχή και εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της 30ής Ιουνίου 2026. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που εμφανίζονταν στο μητρώο στις 9 Ιουλίου 2026, ενώ ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η 29η Σεπτεμβρίου 2026.

Για όσους κατέχουν μετοχές μέσω χρηματιστή ή θεματοφύλακα, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του αντίστοιχου χειριστή. Για τους υπόλοιπους, προβλέπεται αποστολή επιταγής στη διεύθυνση που ήταν καταχωρισμένη στο μητρώο στις 9 Ιουλίου. Από το ποσό αφαιρούνται εισφορά για την Άμυνα και εισφορά ΓεΣΥ, όπου εφαρμόζονται.

Εάν δεν έχει φτάσει η επιταγή

Όσοι δεν παραλάβουν την επιταγή τους εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Δήμητρα, ώστε να διερευνηθεί το θέμα. Εάν η επιταγή έχει χαθεί ή καταστραφεί, μπορούν να ζητήσουν μέσω email την ακύρωση και επανέκδοσή της, η οποία προϋποθέτει τους απαραίτητους ελέγχους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επικαιροποίηση της διεύθυνσης μέσω του ΧΑΚ ή του χρηματιστή. Για τη συγκεκριμένη πληρωμή χρησιμοποιείται η διεύθυνση της 9ης Ιουλίου, ακόμη και αν έχει ακολουθήσει αλλαγή. Εάν, όμως, η επιταγή επιστραφεί ως ανεπίδοτη και στο μεταξύ έχει ενημερωθεί το μητρώο, επαναποστέλλεται στη νέα διεύθυνση.

Η Δήμητρα διευκρινίζει επίσης ότι δεν προσφέρεται παραλαβή της επιταγής από τα γραφεία της ούτε απευθείας αντικατάστασή της με τραπεζικό έμβασμα κατόπιν δήλωσης IBAN. Η πληρωμή γίνεται με επιταγή ή μέσω του χειριστή των μετοχών.

Πότε χάνεται το δικαίωμα στο μέρισμα

Σύμφωνα με το άρθρο 139Α του καταστατικού της εταιρείας, εάν ένα μέρισμα δεν διεκδικηθεί, εισπραχθεί ή παραληφθεί μέσα σε δέκα χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη πληρωτέο, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμά του σε αυτό. Τα μερίσματα δεν τοκίζονται.

Για ζητήματα που αφορούν την πληρωμή, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δήμητρα στο 22 818222 ή στο investor.relations@demetra.com.cy, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 09:00 και 17:00.