Η πανίσχυρη Nvidia, με τα εξαιρετικά οικονομικά της αποτελέσματα και την εντυπωσιακή άνοδο σε πωλήσεις, ζει δύσκολες μέρες στη Wall Street, έχοντας χάσει μετά τον Μάιο του ’26 περίπου 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, με τη μετοχή της να συνεχίζει να καταγράφει απώλειες, πάνω από 15% σε κάποιες συνεδριάσεις.

Όμως, δεν… καταρρέει ο κολοσσός των μικροτσίπ. Η αρνητική επίδοση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χαρακτηρίζεται από οικονομικούς αναλυτές ως διόρθωση, μετά την προηγούμενη εκτόξευση της αξίας της μετοχής της Nvidia.

Η κεφαλαιοποίησh της εταιρείας εκτοξεύτηκε από περίπου 1 τρισ. δολάρια στις αρχές του 2024 σε πάνω από 4 τρισ. μέσα το 2025 και μέσα στο 2026 (Μάιος) έφτασε ακόμη και πάνω από τα 5 τρισ. δολάρια σε ορισμένες συνεδριάσεις.

Στη συνέχεια, ακολούθησε σημαντική διόρθωση. Από το υψηλό του Μαΐου ’26 μέχρι τα τέλη Ιουνίου η μετοχή είχε χάσει αξία περίπου 16–18%, γεγονός που μεταφράστηκε σε περίπου 1 τρισ. δολάρια απώλειας χρηματιστηριακής αξίας. Και οι δύσκολες μέρες στο χρηματιστήριο συνεχίστηκαν και την εβδομάδα που πέρασε.

Η διόρθωση θεωρείται πως αντανακλά κυρίως τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τον κλάδο των ημιαγωγών. Κεφάλαια κατευθύνονται προς εταιρείες παραγωγής μνήμης, όπως η Micron Technology, αλλά και προς ανταγωνιστές όπως η AMD και η Intel, ενώ οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι επιταχύνουν παράλληλα την ανάπτυξη δικών τους εξειδικευμένων AI chips.

Επιπλέον, μετά από μια πολύ ισχυρή άνοδο των τελευταίων μηνών, αρκετοί επενδυτές ρευστοποιούν κέρδη, πουλώντας μετοχές του κολοσσού.

Όμως, στην πραγματική οικονομία, οι προοπτικές της Nvidia δεν έχουν επιδεινωθεί. Οι αναλυτές συνεχίζουν να αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για έσοδα και κέρδη, ενώ η Nvidia κυριαρχεί στην αγορά των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης για data centers, διατηρώντας μερίδιο περίπου 97% στους GPU servers, σύμφωνα με τη Bloomberg Intelligence.

Για τους περισσότερους αναλυτές, η τρέχουσα υποχώρηση της χρηματιστηριακής αξίας αποτελεί μόνο μια φυσιολογική ανακατανομή κεφαλαίων μετά το εντυπωσιακό πολυετές ράλι που την ανέδειξε στον μεγάλο πρωταγωνιστή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι τελευταίες αυξομειώσεις

Τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου του 2026 η μετοχή της Nvidia άξιζε 188,85$, για να πέσει αρχές Φεβρουαρίου στα 185,61$.

Ακολούθησε άνοδος στις 2 Μαρτίου 2026 στα 190$ και ακόμα μεγαλύτερη αρχές Απριλίου, γύρω στα 206$.

Τον Μάιο του ’26 η άνοδος έφτασε στην κορύφωσή της, με τιμή μετοχής περίπου 220 δολάρια.

Ακολούθησε η πολυσυζητημένη διόρθωση: Τον Ιούνιο η διαπραγμάτευση στη Wall Street περιορίστηκε στα 215 δολάρια και τον Ιούλιο στα 193 δολάρια.

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, όμως, η αξία της μετοχής είχε πάει στα 207,40 δολάρια, έχοντας πτώση 2,4% από την προηγούμενη συνεδρίαση.